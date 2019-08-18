На станции Шиес задержаны трое активистов-экологов

В Архангельской области в Вилегодском отделе полиции стало плохо Андрею Христофорову - одному из трёх экоактивистов, задержанных на станции Шиес 17 августа, сообщила корреспондент Радио Свобода Елена Владыкина. 54-летний Христофоров (известный по прозвищу Древарх Просветлённый) – инвалид второй группы. По закону полиция не имеет права держать его в изоляторе. Утром в воскресенье он получил лекарства.



Участница многочисленных акций против строительства полигона в Шиесе Ольга Школина рассказала корреспонденту РС, что Христофоров "тяжело болен. Любой удар в живот может стать смертельным".

Второй задержанный, Александр Песков был обвинён в том, что зашёл на охраняемую территорию, когда попытался сфотографировать прибывший на стройку вертолёт с оборудованием и топливом.

Что касается обвинений в адрес Христофорова и третьего задержанного, Эдуарда Лужкова, то, по словам Ольги Школиной, полиция не говорит, в чём именно их обвиняют.