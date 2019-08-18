На станции Шиес задержаны трое активистов-экологов

В Архангельской области в Вилегодском отделе полиции стало плохо Андрею Христофорову - одному из трёх экоактивистов, задержанных на станции Шиес 17 августа, сообщила корреспондент Радио Свобода Елена Владыкина. 54-летний Христофоров (известный по прозвищу Древарх Просветлённый) – инвалид второй группы. По закону полиция не имеет права держать его в изоляторе. Утром в воскресенье он получил лекарства.
Участница многочисленных акций против строительства полигона в Шиесе Ольга Школина рассказала корреспонденту РС, что Христофоров "тяжело болен. Любой удар в живот может стать смертельным".
Второй задержанный, Александр Песков был обвинён в том, что зашёл на охраняемую территорию, когда попытался сфотографировать прибывший на стройку вертолёт с оборудованием и топливом.
Что касается обвинений в адрес Христофорова и третьего задержанного, Эдуарда Лужкова, то, по словам Ольги Школиной, полиция не говорит, в чём именно их обвиняют.
- Власти Москвы строят в Шиесе мусорный полигон для доставки сюда из Москвы твёрдого мусора. Жители Архангельской области и республики Коми, граница готорой проходит возле Шиеса, считают, что работа полигона приведет к экологической катастрофе. Хрупкая природа Севера не сможет защитить себя от массы чужеродных веществ и материалов, которые неминуемо станут загрязнителями местной почвы, воды и воздуха. Больше года архангельские активисты проводят акции против строительства полигона.
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