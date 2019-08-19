В России хотят ограничить мобильные телефоны в школах

Министерство просвещения России предложило ограничить использование мобильных телефонов в школах. Соответствующие рекомендации подготовлены Роспотребнадзором, Рособрнадзором и Российской академией образования, говорится на сайте министерства. Они будут направлены в регионы до начала нового учебного года.

Рекомендации основаны на анализе данных опроса и международного опыта использования мобильных телефонов в школах.

Так, ограничение использования телефонов во время уроков поддержали 61 процент учащихся, 89 процентов родителей и 90 процентов учителей. Более половины школьников согласны с тем, что неупордоченное использование мобильных телефонов может нанести вред здоровью и отвлекает от учёбы, говорится в сообщении Министерства просвещения России.

В рекомендациях, в частности, сказано, что ученики и учителя при входе в школу будут переводить телефон в режим "без звука". Кроме того, руководство школы вправе ограничить их использование во время уроков. Школам также рекомендуется предусмотреть места хранения мобильных телефонов во время уроков и согласовать способы общения учеников с родителями при возникновении внештатной ситуации.

В начале июля с предложением запретить мобильные телефоны в школах выступила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Во Франции с сентября 2018 года ученикам начальных и средних школ запрещено пользоваться мобильными телефонами. Во многих европейских странах нет запретов на гаджеты, но существуют ограничения на их использование в школах.

