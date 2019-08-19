Трамп подтвердил заинтересованность в покупке Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон действительно рассматривает возможность приобретения Гренландии у Дании. Ранее об этом писали СМИ со ссылкой на источники. Трамп подтвердил эту информацию и добавил, что данная тема не является приоритетной.
Президент США заявил, что Дания теряет деньги, контролируя Гренландию. Трамп не исключил, что может обсудить этот вопрос с датскими властями во время своего вероятного визита в сентябре.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала идею Трампа о покупке датской автономии абсурдной. Премьер заявила, что не намерена обсуждать этот вопрос с президентом США во время встречи с ним.
Власти автономии заявили, что их территория не продается.
Гренландия - крупнейший на Земле остров, большая часть которого покрыта льдом. Население территории составляет около 56 тысяч человек. В Гренландии находится самая северная военная база США.
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