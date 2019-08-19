Трамп подтвердил заинтересованность в покупке Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон действительно рассматривает возможность приобретения Гренландии у Дании. Ранее об этом писали СМИ со ссылкой на источники. Трамп подтвердил эту информацию и добавил, что данная тема не является приоритетной.

Президент США заявил, что Дания теряет деньги, контролируя Гренландию. Трамп не исключил, что может обсудить этот вопрос с датскими властями во время своего вероятного визита в сентябре.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала идею Трампа о покупке датской автономии абсурдной. Премьер заявила, что не намерена обсуждать этот вопрос с президентом США во время встречи с ним.

Власти автономии заявили, что их территория не продается.

Гренландия - крупнейший на Земле остров, большая часть которого покрыта льдом. Население территории составляет около 56 тысяч человек. В Гренландии находится самая северная военная база США.