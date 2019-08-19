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Republic: семья бывшего охранника Путина владеет домом на Рублёвке

Олег Климентьев (в центре)

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Семья бывшего охранника президента России Владимира Путина Олега Климентьева, ныне занимающего пост первого заместителя директора Федеральной службы охраны, владеет домом в закрытом посёлке "Речное" на Рублёво-Успенском шоссе в Подмосковье. Стоимость недвижимости, по оценкам, достигает 500 млн рублей. Об этом говорится в расследовании сайта Republic.

"Служба в охране президента – не только прямой путь в губернаторы или руководители силовых структур. Бывшие адъютанты главы государства со временем становятся владельцами поместий на Рублево-Успенском шоссе" - пишет автор расследования Илья Рождественский.

Как утверждается в расследовании, "Речной" - "один из самых дорогих и закрытых поселков на Рублево-Успенском шоссе". Речь идёт о некоммерческом партнёрстве индивидуальных застройщиков, за участие в котором риелторы, как утверждается, запрашивают более 4-х миллиардов рублей. "Случайных жильцов в поселке нет, участки принадлежат высокопоставленным политикам, силовикам и бизнесменам" - пишет Republic. В частности, в "Речном" есть недвижимость у семьи главы Росгвардии Виктора Золотова.

Дом и участок, о котором пишет Republic, официально оформлен на жену Климентьева. Дом в "Речном" жена Клименьтева приобрела в феврале 2014 года. Площадь дома - более 750 кв. метров, участка - более 2500 кв. метров. Republic отмечает, что недвижимость была указана в декларации генерала. Доходы Климентьева за последние пять лет, согласно его декларациям, были в разы меньше, чем рыночная стоимость недвижимости в "Речном".

  • Климентьев родился в 1962 году, в 1990-е годы в Петербурге работал в охране мэра города Анатолия Собчака, заместителем которого был Путин. После того, как Путин стал президентом, Климентьев, как пишет Republic, стал его адъютантом, а затем заместителем главы службы безопасности президента.
  • Адъютантами Путина в разные годы были губернаторы Тульской области Алексей Дюмин, Ярославской – Дмитрий Миронов, глава МЧС Евгений Зиничев и нынешний начальник службы безопасности президента Алексей Рубежной.
  • Среди соседей семьи Клименьтева, как пишет Republic, члены семьи Виктора Золотова. В посёлке также есть участки Николая Шамалова, которого СМИ называют другом Путина, дочери председателя совета директоров "Газпрома" Виктора Зубкова Юлии, первого зампреда Сбербанка Льва Хасиса и других крупных бизнесменов.

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