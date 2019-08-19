В Сирии войска Асада штурмуют город Хан-Шейхун

На северо-западе Сирии правительственные войска штурмуют город Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Город в руках вооружённой оппозиции с 2014 года, это один из её опорных пунктов в Идлибе.

В 2017 году именно в Хан-Шейхуне была осуществлена химическая атака, жертвами которой стали десятки людей. Международные эксперты пришли к выводу, что отравляющие вещества применили войска сирийского президента Башара Асада.

Как правительственные, так и оппозиционные источники сообщают об интенсивных боях и авиаударах правительственных ВВС по окрестностям города. Участвуют ли в бомбёжках российские самолёты - не сообщается.

Сирийские правительственные СМИ утром в понедельник сообщили, что с территории Турции в Идлиб вошёл конвой с военной техникой. Утверждается, что он направлялся к Хан-Шейхуну для оказания помощи вооружённой оппозиции, однако был остановлен ударами с воздуха. Сообщения об этом подтверждает Сирийский центр мониторинга прав человека и репортёры на месте происшествия. Официальных комментариев турецкой стороны пока нет. Неясно также, сопровождают ли конвой турецкие военные.

Провинция Идлиб - последняя территория к западу от Евфрата под контролем оппозиционных вооружённых группировок. Турция и Россия в прошлом году договорились, что будут заниматься совместным мониторингом ситуации на линии соприкосновения сторон. Войска Асада тогда отказались от наступления на Идлиб. В последние недели, однако, боевые действия активизировались. Сирийские правительственные силы ведут наступление. Правозащитники обращают внимание на гибель мирных жителей и рост числа беженцев, которые покидают свои дома, спасаясь от боёв.