Экс-главу Серпуховского района Подмосковья перевели в реанимацию

Бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, обвиняемого в мошенничестве и незаконном предпринимательстве, перевели в реанимацию больницы следственного изолятора "Матросская тишина". Об этом "Новой газете" сообщила его жена Юлия Шестун.
По её словам, срок третьей голодовки Шестуна приближается к 70 дням. Сейчас он держит сухую голодовку. Его состояние оценивается как тяжёлое. Врачи не исключают обращения в суд с требованием принудительного лечения и кормления для сохранения жизни Шестуна в связи с катастрофической потерей веса – более 30 килограммов, добавила Юлия Шестун.
- Александра Шестуна арестовали летом 2018 года. Его обвиняют в незаконной передаче участков земли под строительство торговых центров. Суд постановил изъять у Шестуна, его супруги и ещё 14 человек и 20 компаний, признанных соответчиками, имущество на сумму 10 миллиардов рублей.
- До ареста Шестун отправлял обращение на имя президента Владимира Путина, в котором заявлял, что администрация Московской области и ФСБ принуждают его сложить полномочия. Чиновник также сообщал, что ему угрожают сфабрикованными уголовными делами, если он будет препятствовать утилизации мусора на полигоне "Лесная" и разрешит акции протеста местных жителей.
- Шестун свою вину не признаёт. Ранее в суде он заявлял, что более года подвергается пыткам и избиениям, находясь за решёткой без единого доказательства вины. В знак протеста он трижды объявлял голодовку.
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