Экс-главу Серпуховского района Подмосковья перевели в реанимацию

Бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, обвиняемого в мошенничестве и незаконном предпринимательстве, перевели в реанимацию больницы следственного изолятора "Матросская тишина". Об этом "Новой газете" сообщила его жена Юлия Шестун.

По её словам, срок третьей голодовки Шестуна приближается к 70 дням. Сейчас он держит сухую голодовку. Его состояние оценивается как тяжёлое. Врачи не исключают обращения в суд с требованием принудительного лечения и кормления для сохранения жизни Шестуна в связи с катастрофической потерей веса – более 30 килограммов, добавила Юлия Шестун.