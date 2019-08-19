Ещё одному участнику протестов 27 июля смягчили обвинение

Следственный комитет переквалифицировал обвинение одному из участников акции протеста в Москве 27 июля Даниилу Беглецу. Вместо участия в массовых беспорядках его обвиняют в применении насилия к представителю власти. Это более мягкая статья - по ней грозит до пяти лет лишения свободы, в то время как за участие в беспорядках - до восьми. Насилием следствие считает то, что Беглец оттолкнул рукой сотрудника Росгвардии.

Следствие по делу Беглеца уже завершено. Об этом сообщает "Медиазона" из зала суда, где в понедельник рассматривали апелляцию на его арест. Суд оставил Беглеца в СИЗО.

Накануне стало известно, что такое же решение было принято в отношении другого обвиняемого - Кирилла Жукова. С него также сняли обвинение в участии в беспорядках, оставив лишь применение насилия. Ранее такое решение было принято и по делу Евгения Коваленко. Дела этих трёх обвиняемых выделены в отдельное производство.

Всего в связи с событиями 27 июля, когда в центре Москвы прошла несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, арестованы 13 человек. 10 из них по-прежнему обвиняются в участии в массовых беспорядках, организаторами которых следствие считает неких неустановленных лиц. Правозащитники и представители общественности считают, что события 27 июля нельзя квалифицировать как беспорядки, речь шла о мирной акции.

Появился ряд открытых писем с призывом освободить арестованных, их авторами стали, в частности, журналисты "Новой газеты", преподаватели Высшей школы экономики и российские политологи.