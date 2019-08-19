Нетаньяху и Зеленский провели переговоры в Киеве

В Киеве в понедельник прошли переговоры премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это первый официальный визит израильского премьера на Украину за последние 20 лет.

Главные темы переговоров – договорённости о свободной торговле, пенсионное соглашение между государствами и возможное посредничество Израиля в переговорах между Украиной и Россией.

Президент Украины подписал закон о ратификации соглашения о зоне свободной торговли с Израилем 6 августа. Ожидается, что израильская сторона ратифицирует договор после выборов в парламент. Они пройдут 17 сентября.

Зеленский после встречи поблагодарил Нетаньяху за поддержку территориальной целостности Украины. Президент отметил, что Украине есть чему поучиться у Израиля в вопросах безопасности и обороны. Кроме того, Зеленский призвал власти Израиля признать геноцидом украинского народа Голодомор.

В свою очередь Нетаньяху поблагодарил Зеленского за интерес к развитию экономических связей с Израилем и пообещал расширить зону свободной торговли с Украиной. Премьер пригласил украинского лидера посетить Иерусалим. В своем выступлении по итогам встречи Нетаньяху напомнил об уничтожении евреев нацистской Германией и украинскими коллаборационистами на Украине во время Второй мировой войны.

После встречи Зеленский и Нетаньяху направились на церемонию памяти жертв Бабьего Яра.