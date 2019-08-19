Хочет ли Путин в будущее?

Совет Госдумы перенес на осень обсуждение Яндекса. Тем не менее, эксперты видят в очередной атаке на интернет-компанию продолжение попыток взять “национальное достояние России”, как назвал Яндекс депутат Антон Горелкин, под госконтроль. Россия готова вложить триллионы рублей в цифровизацию экономики, Путин рассуждает об искусственном интеллекте, но одновременно происходит ползучая национализация лучших технологических компаний, телеком операторы не могут получить доступ к частотам 5G, ФСБ выступает против спутникового интернета, а обычный интернет может стать “суверенным”. Как в планах Путина сочетаются образ высокотехнологического будущего и советское прошлое, в которое тянут страну силовики?

Обсудят политолог Станислав Белковский, медиаэксперт Иван Засурский и писатель Дмитрий Глуховский. Ведет программу Сергей Добрынин. Эфир в 19:05 по московскому времени.