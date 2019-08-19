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Комиссия Думы будет расследовать "иностранное вмешательство"

Заседание Госдумы России

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Госдума создала комиссию по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России. Решение об этом было принято на Совете Думы в понедельник. Как сообщают информационные агентства, на первое заседание комиссия может собраться уже на этой неделе.

Комиссию возглавил Василий Пискарёв - глава комитета Думы по безопасности. В неё вошли 12 депутатов, представители всех четырёх фракций. Пискарёв направил запросы в МИД, правоохранительные органы и Роскомнадзор с просьбой предоставить информацию о якобы имевшем место вмешательстве зарубежных государств в дела России.

О "вмешательстве во внутренние дела" в МИД, а затем и в Думе заговорили, в частности, в связи с акциями протеста в Москве в июле и августе. Таким вмешательством в МИД, в частности, посчитали твит одного из подразделений Госдепартамента США с предостережением американским гражданам о трассе несогласованного шествия или же твит русской службы Deutsche Welle, в котором цитировались лозунги протестующих.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, ради проведения расследования "вмешательства" депутатов вызвали из отпусков - передаёт РИА Новости. По словам Володина, члены комиссии будут вызывать иностранных журналистов и дипломатов, которые, по мнению главы Госдумы, "призывали к нарушению законов России".

  • Ранее комиссия по борьбе со "вмешательством в выборы" в России была создана в Совете Федерации. По итогам её работы, в частности, были приняты поправки к закону, позволяющие признавать работающие в России зарубежные СМИ "иностранными агентами". О "вмешательстве в выборы" в Совете Федерации заговорили после того, как в США началось расследование российского вмешательства в выборы президента в 2016 году.

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