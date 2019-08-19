Комиссия Думы будет расследовать "иностранное вмешательство"

Госдума создала комиссию по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России. Решение об этом было принято на Совете Думы в понедельник. Как сообщают информационные агентства, на первое заседание комиссия может собраться уже на этой неделе.

Комиссию возглавил Василий Пискарёв - глава комитета Думы по безопасности. В неё вошли 12 депутатов, представители всех четырёх фракций. Пискарёв направил запросы в МИД, правоохранительные органы и Роскомнадзор с просьбой предоставить информацию о якобы имевшем место вмешательстве зарубежных государств в дела России.

О "вмешательстве во внутренние дела" в МИД, а затем и в Думе заговорили, в частности, в связи с акциями протеста в Москве в июле и августе. Таким вмешательством в МИД, в частности, посчитали твит одного из подразделений Госдепартамента США с предостережением американским гражданам о трассе несогласованного шествия или же твит русской службы Deutsche Welle, в котором цитировались лозунги протестующих.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, ради проведения расследования "вмешательства" депутатов вызвали из отпусков - передаёт РИА Новости. По словам Володина, члены комиссии будут вызывать иностранных журналистов и дипломатов, которые, по мнению главы Госдумы, "призывали к нарушению законов России".