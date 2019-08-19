Суд не стал рассматривать дело Яшина из-за ошибок в протоколе

Суд не стал рассматривать дело оппозиционера Ильи Яшина. В протоколе нашли нарушения и вернули его в полицию. Об этом заявили в суде. Другие подробности не сообщаются.

Яшина обвиняют в призывах выходить на несанкционированные акции 18 и 19 июля. Это дело может стать для Яшина уже четвертым подряд. В общей сложности он уже провел под арестом 30 суток за нарушение и повторное нарушение правил проведения митинга.

В воскресенье, 18 августа, Яшин должен был выйти на свободу. Но его задержали на выходе из спецприемника.

Митинги в Москве продолжаются уже более месяца. Причиной стал отказ властей допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Илья Яшин был одним из таких кандидатов. Суд окончательно отказал ему в участии в выборах. Помимо него арестованы еще несколько политиков. Также возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия к представителям власти. По ним проходят 13 человек.