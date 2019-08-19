Чемезов: причина протестов в Москве – то, что "люди раздражены"

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, входящий в "ближний круг" президента России Владимира Путина, заявил, что акции протеста, которые в последние недели проходят в Москве, вызваны тем, что "люди сильно раздражены", и высказал мнение, что это не на пользу никому.

Чемезов прокомментировал московские протесты в интервью РБК. По словам главы Ростеха, его "гражданская позиция" заключается в том, что наличие "здравой оппозиции" идёт на пользу государству, в противном случае его может ждать "застой".

Других цитат Чемезова РБК не приводит (полная версия интервью должна быть опубликована в сентябре). Неясно, почему издание обратилось за комментариями именно к главе Ростеха, который формально не имеет никакого отношения к выборам в Мосгордуму, недопуск независимых кандидатов к выборам в которую стал поводом для протестов.