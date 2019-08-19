Чемезов: причина протестов в Москве – то, что "люди раздражены"

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, входящий в "ближний круг" президента России Владимира Путина, заявил, что акции протеста, которые в последние недели проходят в Москве, вызваны тем, что "люди сильно раздражены", и высказал мнение, что это не на пользу никому.
Чемезов прокомментировал московские протесты в интервью РБК. По словам главы Ростеха, его "гражданская позиция" заключается в том, что наличие "здравой оппозиции" идёт на пользу государству, в противном случае его может ждать "застой".
Других цитат Чемезова РБК не приводит (полная версия интервью должна быть опубликована в сентябре). Неясно, почему издание обратилось за комментариями именно к главе Ростеха, который формально не имеет никакого отношения к выборам в Мосгордуму, недопуск независимых кандидатов к выборам в которую стал поводом для протестов.
- Сергея Чемезова политологи и другие комментаторы называют одним из ближайших соратников Путина. Политолог Евгений Минченко считает его членом так называемого "Политбюро 2.0." – круга из 9 наиболее приближённых к Путину лиц.
- Чемезов знаком с Путиным с 1980-х годов, со времён их пребывания в Восточной Германии. Они жили в Дрездене в одном доме и пользовались одним служебным автомобилем.
- Чемезов находится под санкциями США. Корпорация "Ростех" – одна из крупнейших корпораций российского военно-промышленного комплекса.
- Ранее Чемезов практически не комментировал политические события. Он утверждал, что работа в политике ему "неинтересна".