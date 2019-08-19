РБК сообшил о смене руководства объединённой редакции

Руководителем объединенной редакции медиахолдинга РБК назначен Петр Канаев. Он будет отвечать за работу сайта rbc.ru и газеты РБК. До назначения Канаев был заместителем соруководителей объединённой редакции.

Комментируя своё назначение Канаев заявил, что редакционная политика издания не поменяется.

Ранее объединённой редакцией руководили Елизавета Голикова и Игорь Тросников. Голикова продолжит карьеру за пределами холдинга РБК. Тросников назначено заместителем генерального директора РБК.

Канаев занял пост заместителя руководства объединённой редакции РБК в августе 2017 года. До этого он был главным редактором информационного агентства Rambler News Service (RNS), работал в экономической службе ТАСС и заместителем главного редактора сайта Gazeta.ru.

РБК – один из ведущих медийных холдингов России. В 2018 году совокупная выручка группы компаний составила пости шесть миллиардов рублей.