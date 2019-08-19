"Декоммунизация" вспомнила жертв Тамбовского восстания

Члены движения "Декоммунизация" и Партии народной свободы (ПАРНАС) в понедельник – в день памяти жертв Тамбовского восстания 1920–21 годов – провели акцию у памятника Михаилу Тухачевскому в Москве.

Восстание под командованием Александра Антонова было подавлено частями Красной армии, которыми командовал Тухачевский. Против повстанцев, помимо прочего, были применены отравляющие газы.

Участники акции повесили на постамент памятника плакат "Убийца тамбовских крестьян! 1920–21. Вечная память героям антоновского восстания" и устроили перформанс с противогазами и снопом пшеницы. По словам организаторов, цель акции – чтобы "москвичи знали, что рядом с их домами увековечена память хладнокровного и беспощадного убийцы".

Михаил Тухачевский был одним из командующих частями Красной армии в годы Гражданской войны. Впоследствии стал маршалом. В 1937 году он был расстрелян по обвинению в организации военного заговора, а в годы "оттепели" реабилитирован, его имя стало одним из символов жертв сталинских репрессий. Уже в годы перестройки и в последующее время были опубликованы документы о его роли в подавлении крестьянского восстания против власти большевиков.

Движение "Декоммунизация" основал бывший лидер православного движения "Божья воля" Дмитрий Энтео. Оно добивается переименования названных в честь большевистских деятелей улиц и демонтажа памятников советским деятелям.