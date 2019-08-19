Эммануэль Макрон проводит встречу с Владимиром Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в понедельник о существовании "реальной возможности" для установления мира на Украине после избрания президентом Владимира Зеленского. Президент России Владимир Путин выразил "осторожный оптимизм" относительного Зеленского.

Макрон выразил надежду на возможность своего участия в четырёхсторонней встрече вместе с лидерами Украины, Россия и Германии (так называемый нормандский формат). По словам Макрона, такая встреча могла бы состояться через несколько недель, чтобы попытаться завершить вооружённое противоборство на востоке Украины.

Как отмечает France24, Европейский Союз к настоящему времени несколько раз вводил санкции против России после российской аннексии Крыма, которую международное сообщество считает незаконной.

Встреча Макрона и Путина проходит в Форте Брегансон, летней резиденции главы французского государства на Лазурном берегу.

В повестке дня переговоров, кроме возобновления встреч на высшем уровне в нормандском формате, ситуация вокруг Ирана и Сирии, а также двусторонние отношения.



Во Франции уделяют большое внимание проходящим переговорам. Так, Мишель Ельчанинов, французский философ и автор книги «В голове у Владимира Путина» написал к визиту российского президента во Францию колонку в газете Le Figaro. Встречу российского и французского лидеров можно будет считать приемлемой, только если Макрону удастся добиться от Путина прекращения репрессий в отношении протестующих в России, говорится в комментарии, опубликованном в Le Figaro.