В Сибири драматически сократилось поголовье северных олений

Российские учёные заявили об исчезновении северных оленей и крупном сокращении популяции этого вида. Доклад о тревожной эволюции дикого северного оленя на Таймыре опубликован 19 марта на сайте Объединенной дирекции заповедников Таймыра.

"Выводы по результатам наблюдений, выполненных в 2019 году, самые неутешительные и будут опубликованы позже, однако предварительные таковы – енисейская группировка северных оленей исчезла", – говорится в сообщении.

В 2017 году насчитывала чуть более 44 тысяч оленей – ныне осталось несколько тысяч животных. Наблюдения в период весенней миграции 2019 года на участке реки Хета на протяжении почти 300 километров свидетельствуют самой низкой рождаемости оленей за последние 40 лет.

​Ученые считают недопустимым выделение общих лимитов в сезон охоты 2019–2020 годов на отстрел или отлов 40 тысяч особей. По их мнению, это может нанести сокрушительный удар по таймырской популяции оленя, от которого будет невозможно оправиться.