В Сибири драматически сократилось поголовье северных олений

Российские учёные заявили об исчезновении северных оленей и крупном сокращении популяции этого вида. Доклад о тревожной эволюции дикого северного оленя на Таймыре опубликован 19 марта на сайте Объединенной дирекции заповедников Таймыра.
"Выводы по результатам наблюдений, выполненных в 2019 году, самые неутешительные и будут опубликованы позже, однако предварительные таковы – енисейская группировка северных оленей исчезла", – говорится в сообщении.
В 2017 году насчитывала чуть более 44 тысяч оленей – ныне осталось несколько тысяч животных. Наблюдения в период весенней миграции 2019 года на участке реки Хета на протяжении почти 300 километров свидетельствуют самой низкой рождаемости оленей за последние 40 лет.
Ученые считают недопустимым выделение общих лимитов в сезон охоты 2019–2020 годов на отстрел или отлов 40 тысяч особей. По их мнению, это может нанести сокрушительный удар по таймырской популяции оленя, от которого будет невозможно оправиться.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.