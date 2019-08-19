Бинямин Нетаньяху с Владимиром Зеленским посетили Бабий Яр

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время посещения Украины, побывал вместе с президентом Владимиром Зеленским в мемориале Бабий Яр. Нетаньяху заявил, что необходимо бороться, чтобы трагедия Бабьего Яра не повторилась снова.



Украинское информационное агентство УНИАН приводит слова Нетаньяху, сказанные во время посещения мемориала. "Украина и Израиль шагают вместе нога в ногу. Вместе мы помним те трагедии, которые уже были, и вместе мы предсказываем хорошее будущее. И больше всего мы просим дальше чтить память о Баьем Яре, помнить об этой трагедии, чтобы подобное никогда не повторилось", - заявил Нетаньяху.



Во время немецкой оккупации Киева в 1941-1943 годах Бабий Яр стал местом массовых расстрелов нацистами евреев и ромов, советских военнопленных, узников Сырецкого концлагеря, членов Организации украинских националистов и других. Только за два дня, 29 и 30 сентября 1941 года, там расстреляли почти 34 тысячи евреев. Всего в течение двух лет в Бабьем Яре были расстреляны от 100 до 150 тысяч человек, две трети из которых были еврями.



Ранее в понедельник Зеленский и Нетаньяху провели переговоры в Киеве. Президент Украины призвал Израиль признать Голодомор актом геноцида украинского народа.