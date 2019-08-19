США испытали крылатую ракету наземного базирования

Министерство обороны США объявило о проведённом испытании крылатой ракеты наземного базирования. Ещё три недели назад дальность её полёта подпадала под договор, запрещавший ракеты средней дальности (ДРСМД). После прекращения этого российско-американского договора открылись возможности для испытаний нового вооружения.

Как заявила пресс-служба Пентагона, ракета, запущенная в воскресенье с острова Сан-Николас в Калифорнии, точно поразила цель, пролетев более 500 километров.

Ранее Соединенные Штаты не могли разрабатывать ракеты наземного базирования дальностью от 500 до 5 500 км из-за обязательств по Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключённого с Советским союзом в 1987 году. США вышли из этого договора 2 августа, объяснив своё решение тем, что Россия в течение многих лет нарушала двусторонние договорённости.