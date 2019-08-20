Галямина оспорила в Верховном суде отказ в регистрации кандидатом

Муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина оспорила в Верховном суде России отказ зарегистрировать её кандидатом на выборы в Мосгордуму.

12 августа Московский городской суд отклонил жалобу Галяминой на недопуск к выборам. "Очевидно политическое решение "суда" мы признавать отказываемся и идем дальше", говорится в твиттере незарегистрированного кандидата.

Галямина участвовала в заседании Мосгорсуда по видеосвязи из спецприемника в Можайске, где она отбывает административный арест. 6 августа суд в Москве признал Галямину виновной в участии в несанкционированном митинге, создавшем помехи движению транспорта и пешеходов. Ранее Галямину арестовали на 10 суток за участие в акции 27 июля. Тогда её обвинили в организации несогласованного митинга.

Протесты в Москве продолжаются с середины июля, после того как стало известно об отказе десяткам независимых кандидатов в регистрации на выборы в Московскую городскую думу. К выборам не были допущены, в частности, сторонники Алексея Навального, Дмитрия Гудкова, муниципальные депутаты, многие кандидаты от партии "Яблоко".

Акции 27 июля и 3 августа были разогнаны, задержаны в общей сложности около 2500 человек. Ряд незарегистрированных кандидатов были отправлены под административный арест.