"Чекист с народом": соцсети о странном либерализме Сергея Чемезова

Любопытная история на фоне московских протестов. В интервью РБК высказался человек, от которого этого, кажется, никто не ожидал - глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов:

Очевидно, что люди сильно раздражены, и это не на пользу никому. В целом моя гражданская позиция такова: наличие здравой оппозиции идет во благо любому органу, представительному собранию и в конечном счете государству. Какая-то должна быть альтернативная сила, которая что-то подсказывает и дает сигналы в ту или в другую сторону.<...>



Если всегда все хорошо, так мы можем в застойный период уйти. Это мы уже проходили.

Почему такой человек как Чемезов вообще заговорил на тему протестов, каков был контекст вопроса и ответа, пока неизвестно - полное интервью выйдет только в сентябре. Однако эта реплика всколыхнула комментаторов, вызвав самые разные реакции.







Глеб Морев:

Ого. Впереди много интересного

Леонид Уханов:

Бунт на корабле?

Сергей Смирнов:

Реально политическое заявление, хоть и осторожное!

Ольга Ирисова:

А вот сейчас будет видно, кто не разучился держать нос по ветру и способен адаптироваться.

Михаил Ходорковский:

Даже не знаю, хорошо ли, что один из них не дурак...

Сергей Алексашенко:

Кто бы мог подумать, что Чемезов станет либералом? А как иначе трактовать его тезис о том, что стране нужна оппозиция?

Александр Тимофеевский:

Говорят, сислибов больше нет, их извели, пересажали и вывели вон. Но свято место пусто не бывает. Сислибом стал Чемезов

Павел Чиков:

Очень провластные персонажи начинают вовлекаться в осуждение насильственного разгона протестов и уголовного преследования его участников. И Сергей Чемезов не единственный. Вот-вот еще появятся.

Богдан Литвин:

Когда они начинают такое говорить (а потом будет что-то типа «мы всегда были демократами») — это хороший признак. Потому что не от хорошей жизни системы они это говорят. Но нужно быть осторожными.

Александр Морозов:

опа! вот это да. Чемезов решил соскочить. Вот теперь окончательно ясно, что "московский кризис" - это вступление в борьбу вокруг "2024". Совершенно фантасмагорическим образом произошел волшебный переворот: Собянин ударился об пол и из лебедя превратился в гиену, а Чемезов ударился об пол и внезапно из броненосца потемкина обратился в сестрицу-Аленушку.

Все куда-то "двинулось", сказка началась.

(*произошла внезапная смена лидера "либеральной фракции" в истеблишменте).

Марат Баширов:



А вот теперь я верю, что Сергей Чемезов может возглавить Правительство России в переходный период.

Бойлерная:



На фоне общей заскорузлости произвело фурор заявление Чемезова о том, что отсутствие «здравой оппозиции» - это угроза возвращения во времена застоя. От многолетнего главы «Ростеха» такое явно не ожидали. Видимо о пенсии он пока не сильно задумывается. Всегда любопытно во времена политических обострений наблюдать, как отдельные представители власти выделяются на фоне протестов. Хотя такое поведение себе могут позволить далеко не все. И среди тех, кто мог бы себе позволить выделиться из серой чиновничьей массы, большинство предпочитают это не делать, колеблясь вместе с линией партии. Видимо слухи об уходе Чемезова на покой преувеличены, а сам Чемезов, организовав за 12 лет работу множества предприятий, достаточно уверенно себя чувствует. Интересно, что по разным инсайдам внутрикорпоративный распорядок Ростеха строится именно на наличии конкурирующих структур. Судя по заявлению Президента сразу после Чемезова, что граждане имеют право на мирные протесты, может быть это новый поворот?

Футляр от виолончели:

Предшественник Путина, император Павел I, был ликвидирован друзьями при соучастии охраны. Накануне царь спросил у руководителя заговора, не готовит ли тот дворцовый переворот. И услышал ответ: «Государь, я в заговоре, но только для того, чтобы докладывать Вам о заговорщиках». При транзите власти чемезовы ворвались в императорскую спальню, надругались над царем, добили ударом золотой табакерки в висок и заявили, что глава страны скончался «от апоплексического удара»

Методичка:

И пока политологи записывают генерал-полковника ФСБ в вольнодумцы и новые кудрины, а также выстраивают конспирологические теории о связи позиции главы Ростеха с тем же делом Седьмой студии, обратим внимание на то, что нынешняя система российской власти воспринимает любое воздействие или посыл извне по умолчанию как агрессию. Внешний критик по определению «враг», «либераст» и наймит кровавого госдепа и британской разведки (лучше сразу - и МI6, и ЦРУ). Так что слова Чемезова вполне логичны, оправданны и ожидаемы, а вовсе не выглядят нелепой попыткой поиграть в свободу и громоотвод.

Всеволод Чернозуб:

Сергей Чемезов встретил события августа 1991 года замгендиректором Совинтерспорта, международной структуры Госкомспорта. В то же время начальником управления международных связей Госкомспорта трудился Дмитрий Прохоров.

Предположительно, с тех пор два спортивных госкомитетчика Дима и Серёжа подружились. Сегодня ясно, что на почве тайных симпатий либеральным идеям.

Оба идеалы тщательно скрывали. Один благословил на либеральное служение сына Мишу и дочь Иру. Второй - жену Катю.

Катя с Мишей много занимались бизнесом и строили в России рыночную экономику. На свои. Потому что в 1991 году Борис Ельцин дал русским людям свободу и возможности.

Так что вы не удивляйтесь вольнодумному интервью Сергея Чемезова в до последнего времени принадлежавшего сыну Дмитрия Прохорова издании.

Александр Савкин:

Моя оценка сводится к трём позициям:

1. Считаю важным такое заявление руководителя (фактически) ВПК. Там работает техническая интеллигенция. Ее непубличная часть. И он не может не знать ее мнение о ситуации в стране.

2. Чемезов этим не признает «системную оппозицию» (КПРФ и других ) оппозицией.

3. И ещё, это сильный удар по пропагандистам, которые весь свой огонь направляют в противоположную сторону.

Павел Пряников:

Старый чекист, глава РосТеха Чемезов - тоже теперь с народом! (как и говорил раньше, Перестройку-2 снова начнёт ФСБ, как это раньше сделал КГБшник Андропов)

Кирилл Шулика:

В реальности Чемезов ничего такого не сказал, общие фразы, под которыми подпишется и Путин тоже. Собственно, он тоже говорил, что нам нужна оппозиция, вот смотрите Зюганов с Жириновским есть. А между тем Чемезов ко всему прочему один из спонсоров КПРФ. Например, некоторые источники называют Вадима Кумина, который идет согласованным с мэрией кандидатом в Мосгордуму, близким к главе "Ростеха". Ну и не забывайте, что Чемезов сейчас контролирует "Новую газету" и RTVI, а некоторые злые совсем языки относили к этому пулу еще и "Медузу", но пока доказательств сего факта нет.

Иван Бабицкий:

Что касается нынешних "сигналов" о готовности режима смягчить репрессии (даже, прости Господи, Чемезова начали цитировать) - тут стоит понимать, что до 8 сентября никакого смысла говорить об этом нет. В предвыборный период власти очевидно выгодно свести репрессии к минимуму и всячески намекать, что так будет и впредь: во-первых, возмущение её жестокостью само по себе привлекает новых людей к протесту, в том числе и электоральному; во-вторых, среди уже недовольных оно же увеличивает популярность "умного голосования".

Для того, чтобы достаточно большое число оппозиционных избирателей преодолело сомнения, касающиеся допустимости голосования за коммунистов и прочих нехороших кандидатов назло партии и правительству, и согласилось голосовать хоть за чёрта лысого, нужен определённый накал страстей. Именно репрессии обеспечивают его лучше всего - а их устрашающий эффект при этом равен нулю, поскольку за неправильный бюллетень не посадишь и даже в автозак не отведёшь. Поэтому и так ясно, что теперь независимо от намерений временно включат другую пластинку, и если независимые кандидаты сейчас проявят решительность и организуют большой митинг в поддержку арестованных, как предлагает Навальный, будь он согласованный или нет, то с высокой вероятностью он пройдёт без особых последствий. Вот после 8 сентября - уже далеко не факт.

Дмитрий Колезев:

Кстати, насколько я помню, сам Владимир Путин до сих пор не высказывался по поводу акций протеста в Москве. Песков высказывался — да, но как мы знаем, Песков часто «пургу несет» (цитата из президента) и его мнение не на 100% отражает позицию первого лица.



А согласно опросам «Левады» по заказу близкого к АП ФоРГО, большая доля москвичей (37%) положительно относятся к протестующим. Так что, возможно, мы еще услышим, что «к мнению граждан нужно прислушиваться». Путин обычно действует сообразно запросам и мнению большинства.

Путин не заставил себя ждать и тоже поделился своими мыслями. Случай для этого представился президенту во Франции. Его слова на совместной с Макроном пресс-конференции цитирует "Интерфакс":

Как мы знаем, не только в России происходят события подобного рода. Я в гостях, мне неудобно об этом говорить, но вынужден, поскольку вы задаете такие вопросы. Мы все знаем события, связанные с так называемыми "желтыми жилетами", в ходе которых, по нашим подсчетам, погибло где-то 11 человек, 2,5 тысячи получили ранения, две тысячи полицейских в том числе.

Мы бы не хотели, чтобы подобные события происходили в российской столице, и будем делать все, чтобы наша внутриполитическая ситуация развивалась строго в рамках действующего закона.

Думаю, что не скажу ничего нового. Граждане имеют право на мирные, в соответствии с действующим законом, протесты. Власти должны обеспечить реализацию этих прав. Но никто, ни власти, ни какие-то группы граждан не имеют права нарушать действующий закон и доводить ситуацию до абсурда либо столкновений с властями. Это нарушение закона, и все, кто виновен в этих нарушениях, должны быть привлечены к ответственности в соответствии с российским законом.

Существует законный способ разрешения споров - это судебные процедуры. И есть прецеденты, когда обратившиеся в суд незарегистрированные кандидаты отстояли свое право избираться. Минимум в отношении одного человека решение принято допустить его к выборам.

Илья Вайцман:

Так, минуточку: если «лидер нации» (гы) публично заявил президенту Франции, что все акции в Москве в июле и августе «прошли мирно и без эксцессов», то какого [вырезано цензурой] возбуждено дело по «массовым беспорядкам» и еще множественные дела по «насилию над сотрудниками»?!!

ВладимирВладимирович™ соврал Макрону, или пан Бастрыка с цепи сорвался и хозяина не слушается?! Как полагаете?

Ответ французского президента цитирует русская служба Radio France Internationale:

Президент (Путин) прав в том, что позволяет говорить о необходимых различиях ситуаций в наших странах. Повсюду сегодня в наших странах проходят манифестации. Но тут важно вот что: если мы приняли суверенное решение присоединиться к (международным) договорам, мы их соблюдаем. Мы — как Россия, так и Франция — подписали соглашения, совместно решив, что свобода слова, мнений, манифестаций, свобода участвовать в выборах соблюдаются в наших демократиях. Поэтому Франция этим летом и высказалась за то, чтобы это было так, в том числе в ситуации, сложившейся в Москве. Поскольку многие были обеспокоены и продолжают беспокоиться по поводу задержаний и возможности свободного участия в выборах, а также действий по разблокированию этой ситуации. Президент Путин говорил о манифестациях во Франции с проявлениями насилия. Многие манифестанты сами получили ранения, даже тяжелые. Тяжелые ранения получили и полицейские. Естественно, это вызывает мою озабоченность. Тем не менее, Франция всегда соблюдала и свою Конституцию, и права, утвержденные Советом Европы. Все французские граждане могут обратиться в ЕСПЧ и защитить свои права. Свобода митингов была защищена. Некоторые покушались на общественный порядок. Охрана порядка — это коррелят свободы манифестаций. Я хочу подчеркнуть, что во Франции — и поэтому сравнение не имеет смысла — те, кто участвовал в манифестациях, затем свободно участвовали в выборах. «Желтые жилеты» участвовали в выборах в Европарламент, затем будут участвовать в муниципальных выборах. И это очень хорошо. Я хочу, чтобы они свободно высказывались в ходе выборов, поскольку это снижает конфликтность. В нашей стране люди могут свободно высказываться, свободно участвовать в манифестациях, свободно идти на выборы. Единственное, чего мы не можем допустить, — это чтобы они совершали погромы и нарушали общественный порядок. Поскольку это мешает свободе всех остальных. В этом разница между свободой, которая гарантирована Конституцией и ЕСПЧ и предполагает общественный порядок, — и нарушением принципов свободы, когда свобода других ограничивается. Эти ситуации нужно всегда различать. И как страны-члены Совета Европы мы должны следить за соблюдением этих принципов. Мы это будем обсуждать: могут ли люди — соблюдая общественный порядок — митинговать, выражать свои мнения и участвовать в выборах.

Иван Преображенский:

Российские СМИ как обычно стараются не цитировать Макрона. Хотя его реплика о том, чем отличаются протесты "желтых жилетов" от московских довольно точная.

Кстати, ведь ответ Путина насчет протестов в Москве - это же наброс? Как минимум видно, что человек в теме. Жесткость явно объясняется тем, что он внимательно следил за происходящим и нервничал. Честно считает, дедушка, что под него копали.

Сергей Мохнаткин:

Сама встреча президента страны, провозглашающей себя оплотом гуманизма, свободы и демократии в Европе, в которой дислоцируется даже Европейский суд по правам человека с людоедом, развернувшем в последние месяцы невиданный террор против собственного населения, уже ничем неопоавданная поддержка режима, являющего источником основных опасностей для человечества. Трудно представить себе чтобы даже при коммунистическом режиме, например при Брежневе, кто-нибудь стал бы на западе с ним разговаривать при таком циничном массовом терроре против граждан в совдепии. Макрон стал, и предоставил Путину трибуну для обвинений собственных граждан в нарушении общественного порядка. Более того он позволил Путину вмешаться и во внутренние дела Франции. Де-факто Путин открыто обвинил Францию в гибели нескольких отморозков в жёлтых жилетах и ранениях их же и полицейских, получивших ущерб от преступлений разошедшихся в массовом порядке бандитов в желтом. Хорошую плюху собственному народу подложил Макрон своим предательством гуманистических ценностей и ценностей прав человека в Европе порядком подгадил собственному населению, порядком подуставшему от отморозков в желтом, которое вынуждено терпеть их терроризм из-за фактического и совершенно неоправданного бездействия французского правительста, предающего права и собственного населения.

Татьяна Фельгенгауэр:



Но вернемся к политике. Вчерашний комментарий Владимира Путина показал, что сказать ему нечего.



А еще, он то ли не в курсе, то ли делает из нас идиотов, то ли думает, что никто не слушает, что он говорит. В общем, все эти рассуждения про «сдали недействительные подписи» - ну прямо смешно. Уже ведь даже ЦИК посчитал, что плохих подписей немного, и почти все они забракованы из-за МВД.



У президента Российской Федерации, в итоге, один приём: у вас негров линчуют.



Ну, то есть, вы поняли: пока Путин в России - он тему протестов игнорирвует. А как вопрос в поездке задали - так старая шарманка «на себя посмотри».



Очень неловкое зрелище.