Участника акции 27 июля в Москве увезли на допрос после обыска

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском к участнику акции 27 июля в Москве. Пока Виктор Кириленко находится в статусе свидетеля по уголовному делу о массовых беспорядках, сообщает "ОВД-Инфо".

Кириленко увезли в Следственный комитет, связь с ним пропала.

По объединённому делу о массовых беспорядках и применении насилия к сотрудникам Росгвардии и полиции после акции 27 июля в Москве проходят 14 человек. Ни один из них не признал своей вины в участии в беспорядках, петицию с требованием закрыть уголовное дело подписали почти 130 тысяч человек.

Правозащитники и представители общественности указывают на то, что протесты не сопровождались насилием, то есть не были беспорядками.