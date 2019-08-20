Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Участника акции 27 июля в Москве увезли на допрос после обыска

Полицейские задерживают участника митинга. Москва, 27 июля 2019 года

Смотреть комментарии

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском к участнику акции 27 июля в Москве. Пока Виктор Кириленко находится в статусе свидетеля по уголовному делу о массовых беспорядках, сообщает "ОВД-Инфо".

Кириленко увезли в Следственный комитет, связь с ним пропала.

По объединённому делу о массовых беспорядках и применении насилия к сотрудникам Росгвардии и полиции после акции 27 июля в Москве проходят 14 человек. Ни один из них не признал своей вины в участии в беспорядках, петицию с требованием закрыть уголовное дело подписали почти 130 тысяч человек.

Правозащитники и представители общественности указывают на то, что протесты не сопровождались насилием, то есть не были беспорядками.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG