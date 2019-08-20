24 августа на проспекте Сахарова пройдёт акция в честь флага России

24 августа на проспекте Сахарова в Москве состоится митинг-концерт, посвященный Дню российского флага. Об этом сообщает Русская служба "Би-би-си", отмечая, что в последние годы в честь этого праздника заметных мероприятий в Москве не устраивали.

Заявку на митинг численностью 50 тысяч человек подали вице-президент Российской ассоциации героев, депутат Госдумы от Москвы, член партии "Единая Россия" Николай Антошкин и заместитель председателя правления Российского союза ветеранов Афганистана, бывший руководитель московского муниципального образования "Пресня" Петр Петров.

Как рассказал Антошкин, цель митинга — патриотическое воспитание молодежи. В организации мероприятия им помогает мэрия Москвы, она же предложила провести его на проспекте Сахарова. По словам Петрова, они подали заявку на проведение митинга "в десятых числах августа" и через неделю получили разрешение.

Ранее мэрия Москвы отказалась согласовать на проспекте Сахарова 24 августа очередную акцию оппозиции за честные выборы и в поддержку политзаключенных. Власти города заявили, что проведение митинга"создаст помехи движению" и "ограничит доступ москвичей и гостей столицы к объектам социальной инфраструктуры".

​Организаторы митинга-концерта пообещали участие в нём музыкантов Тимоти и Дениса Майданова. Однако они это отрицают. Тимоти, по словам его агента, находится в отпуске, а Майданов сообщил, что в этот день будет на Дне города во Всеволожске.

В качестве ведущих на митинг пригласили спортивного журналиста и комментатора Дмитрия Губерниева и ведущую Первого канала Светлану Зейналову.

Источник издания в одном из городских департаментов сказал, что на митинг попросили прийти сотрудников правительства Москвы. Кандидатов на выборы в Мосгордуму на акцию не пригласили.