Житель Геленджика рассказал правозащитникам о пытках в ФСБ

Житель Геленджика пожаловался на применение пыток сотрудниками Федеральной службы безопасности России. Максим Тимошенко утверждает, что его вынудили признаться в преступлении и дать показания на своего начальника. Об этом сообщает правозащитная организация "Комитет против пыток".

Тимошенко работает в местной фирме специалистом по миграционному учёту иностранных граждан. Он рассказал, что 6 августа его вызвали в полицейский отдел по учёту внутренней миграции, куда пришли сотрудники ФСБ и увезли его в своё ведомство. Там, по словам Тимошенко, его избивали и пытали электрошокером, требуя признания в организации незаконной миграции и показаний на начальство.

Когда под пытками задержанный согласился дать показания, ему продиктовали информацию, которую он должен был сообщить следствию. В полиции Тимошенко допросили в качестве подозреваемого. Позднее он отправился фиксировать телесные повреждения. У потерпевшего зафиксировали ушиб грудной клетки и ссадины.

Жалобу Максима Тимошенко на пытки проверяет Военный следственный отдел Краснодарского гарнизона, сообщает "Комитет против пыток". Комментария ФСБ правозащитники не приводят.