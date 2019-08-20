Похитители: захваченный экипаж судна, на котором были россияне, жив

Члены экипажа судна "Мармалайта", захваченные на прошлой неделе у берегов Камеруна в результате нападения неизвестных, живы и здоровы. Об этом владельцу корабля рассказали похитители, которые вышли с ним на связь, сообщает ТАСС со ссылкой на Российский профессиональный союз моряков.

Всего были похищены восемь человек, трое из которых – граждане России. Собеседник агентства уточнил, что похитители попросили передать для заложников лекарство и одежду. С суммой выкупа они пока "определяются", утверждает источник ТАСС.

По данным собеседника РИА Новости, похищенные моряки, вероятнее всего, находятся в Нигерии.

Власти Камеруна ещё не подтвердили российским дипломатам, что похитители вышли на связь, уточняет ТАСС.

Нападение на грузовое судно "Мармалайта" произошло в ночь на 15 августа в районе порта Дуала. Корабль принадлежит немецкой компании, он шёл под флагом Антигуа и Барбуды. Среди восьми захваченных – трое россиян, четверо филиппинцев и гражданин Украины.

Сам корабль не похищен. На нём остались четверо членов экипажа, которые и сообщили ранее, что похитители обещали выйти на связь. По данным ресурса Marinetraffic, "Мармалайта" стоит в порту Дуалы.