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Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Пианист и саксофонист: Хорас Сильвер и Арт Пеппер
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Деньги на Свободе. Кто заработал на протестах и что такое "справедливая зарплата"?
Карикатура дня
20 августа
39 минут(ы) назад
20 августа
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Карикатура дня
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Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.