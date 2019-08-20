Советником Саломе Зурабишвили стал бывший офицер КГБ

Глава грузинского государства, карьерный французский дипломат, Саломе Зурабишвили назначила своим советником по вопросам обороны и безопасности бывшего офицера Комитета государственной безопасности СССР Дмитрия Лежава.

Общественность узнала о неоднозначном решении президента случайно, в ходе одной из встреч с сотрудниками президентской администрации и представителями правящей партии "Грузинская мечта". Дмитрий Лежава был также активистом этой партии, в частности, и на прошлогодних президентских выборах, на которых, после упорной предвыборной борьбы, победила Саломе Зурабишвили.

По данным экспертов в сфере безопасности, Дмитрий Лежава был офицером КГБ с 1983 года (то есть со времён Юрия Андропова) до распада СССР.

Член правления "Гражданского совета по вопросам обороны и безопасности", Теона Акубардия выразила недоумение решением главы государства, отметив, что в Грузии, объявившей независимость 28 лет назад, нет недостатка в специалистах высокой квалификации по вопросам обороны и безопасности, получивших образование не в "Высшей школе КГБ" а на Западе.

Лидеры оппозиционной партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", высказав крайнее возмущение назначением Дмитрия Лежава, дали понять, что такое кадровое решение создаёт угрозу национальной безопасности, поскольку "бывших сотрудников КГБ не бывает".