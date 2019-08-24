Свобода веры: инженерия или искусство? Эфир в 19:32

Как воинствующее безбожие обернулось торжеством православия? Об этом в программе «Между верой и неверием» разговор с Андреем Себенцовым, создателем закона СССР о свободе религии. Эфир в 19:32.
Как воинствующее безбожие обернулось торжеством православия? Об этом в программе «Между верой и неверием» разговор с Андреем Себенцовым, создателем закона СССР о свободе религии. Эфир в 19:32.
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