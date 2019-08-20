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Премьер-министр Италии объявил о своей отставке

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте

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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во вторник во время своего выступления в сенате заявил, что намерен подать в отставку. По словам политика, он проинформирует об этом президента страны после обсуждения правительственного кризиса в сенате. Об этом сообщает La Repubblica.

Конте объяснил свое решение расколом между партиями "Движение пяти звёзд" и "Лига", коалиция которых образует правительство. В своей речи перед сенатом премьер-министр раскритиковал вице-премьера и лидера "Лиги" Маттео Сальвини за то, что он якобы спровоцировал правительственный кризис.

Ранее Сальвини заявлял о расколе в итальянском правительстве и необходимости досрочных парламентских выборов. Причиной конфликта стало голосование "Лиги" вместе с оппозицией за строительство высокоскоростной железной дороги во Францию – вопреки позиции "Движения пяти звёзд".

Согласно опросам общественного мнения, партия Сальвини уверенно лидирует и может претендовать на успех в случае досрочных выборов. "Движение пяти звёзд" же теряет поддержку избирателей.

  • Конте возглавлял правительство Италии с 1 июля 2018 года. Он был независимым премьер-министром в правительстве, сформированном в результате коалиции популистской партии "Движение пяти звёзд" и правопопулистской "Лиги".
  • Сальвини на посту министра внутренних дел проводит жёсткую политику по отношению к мигрантам. Италия отказывает судам, спасающим в море нелегальных мигрантов, в заходе в свои порты. Сальвини также известен своей положительной оценкой Владимира Путина и политики Кремля.
  • После публикаций в СМИ прокуратура Италии в прошлом месяце открыла расследование по факту переговоров эмиссара Сальвини и российских представителей в Москве, на которых, как утверждается, речь шла о скрытом финансировании партии "Лига" российскими структурами. Сальвини обвинения отрицает.

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