Премьер-министр Италии объявил о своей отставке

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во вторник во время своего выступления в сенате заявил, что намерен подать в отставку. По словам политика, он проинформирует об этом президента страны после обсуждения правительственного кризиса в сенате. Об этом сообщает La Repubblica.

Конте объяснил свое решение расколом между партиями "Движение пяти звёзд" и "Лига", коалиция которых образует правительство. В своей речи перед сенатом премьер-министр раскритиковал вице-премьера и лидера "Лиги" Маттео Сальвини за то, что он якобы спровоцировал правительственный кризис.

Ранее Сальвини заявлял о расколе в итальянском правительстве и необходимости досрочных парламентских выборов. Причиной конфликта стало голосование "Лиги" вместе с оппозицией за строительство высокоскоростной железной дороги во Францию – вопреки позиции "Движения пяти звёзд".

Согласно опросам общественного мнения, партия Сальвини уверенно лидирует и может претендовать на успех в случае досрочных выборов. "Движение пяти звёзд" же теряет поддержку избирателей.