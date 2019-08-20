С Гран-Канарии эвакуировали более 9 тысяч человек

На испанском острове Гран-Канария из-за лесных пожаров из многих населенных пунктов эвакуировали более девяти тысяч человек. Огнём охвачена территория в десять тысяч гектаров. О пострадавших не сообщалось.

Около 100 жителей одной из деревень острова не смогли покинуть её вовремя, потому что пути эвакуации были слишком опасными, отметила пресс-секретарь службы экстренной помощи.

Пожар, в частности, затронул природный парк Тамадаба на северо-западе острова. Тушение огня осложняется высокой температурой и сильным ветром. В некоторых районах высота пламени достигает пятидесяти метров.

Остров Гран-Канария очень популярен среди туристов. В прошлом году его посетили более 13,5 миллионов человек. Правительство Канарских островов уверяет, что пожары в горных районах не угрожают отдыху на курортах острова и не влияют на расписание авиарейсов.