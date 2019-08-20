Активисту назначили 100 часов обязательных работ за пост про протесты

Суд в Екатеринбурге назначил 100 часов обязательных работ активисту Сергею Тиунову за публикацию поста про акции протеста в Москве. Его обвинили в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Об этом сообщил адвокат Тиунова.

28 июля активист на своей странице в социальной сети призвал жителей России выйти в своих городах на акции солидарности с протестующими в Москве. Тиунов выступает с одиночными пикетами в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Акции оппозиции в центре Москвы за допуск независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму продолжаются с июля. После акции 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. По нему арестованы 13 человек, ещё один находится в статусе подозреваемого. Правозащитники отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как "массовые беспорядки", в Москве не происходило.