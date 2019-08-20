Умерла актриса Александра Назарова

Российская актриса Александра Назарова умерла в возрасте 79 лет. Об этом сообщили в Московском драматическом театре имени Ермоловой. Дата и место прощания будут названы позднее.

"Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства", говорится в сообщении театра.

Александра Назарова родилась 17 июля 1940 года в Ленинграде. После окончания Ленинградского театрального института имени Островского стала актрисой Центрального детского театра. С 1960-х годов она снималась в кино. Назарова – народная артистка России и заслуженная артистка РСФСР.

Среди фильмов и сериалов, в которых снялась Александра Назарова – "А если это любовь?","Граница. Таежный роман", "Бригада", "Ночной дозор", "Елки 1914", "Моя прекрасная няня". В Театре имени Ермоловой одной из известных ролей Александры Назаровой стала мать в спектакле "Спокойной ночи, мама".