Чиновница назвала подделкой ролик с оскорблением жителей Тулуна

Глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич заявила, что аудиозапись, на которой она якобы называет жителей Тулуна "бичевней", – подделка. Об этом сообщили РИА Новости.

"Эта запись является фальсификацией и в настоящее время передана губернатором на экспертизу", – сказала чиновница. Она также отметила, что за время паводка несколько раз выезжала в Тулун, а с 20 августа находится в отпуске.

В распространении аудиозаписи с рабочего совещания Алашкевич обвинила своего подчиненного Александра Шудыкина. Он отрицает это. Однако, по его словам, очевидно, что её сделал кто-то из сотрудников, присутствовавших на планёрке.

Сайт "МК-Байкал" сообщил: сотрудников пресс-службы предупредили, что к ситуации подключится ФСБ, их проверят на детекторе лжи.

На прошлой неделе в интернете опубликована аудиозапись, на которой женщина, по голосу похожая на Алашкевич, комментирует приезд Путина в Тулун и его встречу с пострадавшими от паводков. "Люди, вся эта бичевня, пришли – вы бы видели, как они одеты. Одна пришла на каблуках, в черном, белые носочки, эта шляпа у неё. Одеты черте как, два класса образования. <…> Они сидят в тепле (речь идет о пункте временного размещения. – Прим. ред.), с теплым туалетом, с чистой постелью, – то, чего у них не было в их хлеву", – говорится на записи.

Позже отдельные цитаты из записи были смонтированы в видеоролик. Телеканал Рен-ТВ провёл независимую экспертизу аудиозаписи, которая подтвердила, что это голос Ирины Алашкевич. В отношении чиновницы будет проведено служебное расследование.

25 июня в Иркутскую область пришел самый мощный летний паводок за всю историю метеонаблюдений. Вышедшие из берегов притоки Ангары затопили порядка 100 населенных пунктов, особенно пострадали Тулунский и Нижнеудинский районы. От паводка пострадали 38 тысяч человек. 25 человек погибли. До сих пор есть люди, судьба которых неизвестна.