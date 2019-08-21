"Агора" просит ООН оценить действия властей при разгоне акций в Москве

Международная правозащитная группа «Агора» обратилась в Организацию Объединенных Наций (ООН) в связи с многочисленными случаями разгона мирных демонстраций в Москве в июле и августе. Об этом сообщил в телеграм-канале глава "Агоры" Павел Чиков.
Обращение направлено трём специальным докладчикам ООН: по пыткам, вопросам права на свободу мнения и права на свободу мирных собраний. В нём говорится, что применив насилие в отношении мирных демонстрантов и прибегая к некорректному уголовному преследованию, российские власти нарушили сразу несколько положений Международного пакта о гражданских и политических правах, а также Конвенцию ООН против пыток.
Авторы обращения указывают, что полиция перекрывала улицы и наносила травмы участникам акций резиновыми дубинками, "несмотря на исключительно мирный характер демонстраций". В районе их проведения были зафиксированы случаи отключения мобильного интернета.
"Агора" призывает представителей ООН задать вопросы российским властям по поводу несоблюдения норм по правам человека и дать юридическую квалификацию произошедшему в соответствии с международным правом.
Спецдокладчики ООН подтвердили получение обращения, сообщил "Новой газете" глава международной практики "Агоры" Кирилл Коротеев. По его словам, это ценно тем, что позволяет получить реакцию на международном уровне в течение нескольких недель, а не лет как в случае с Европейским судом по правам человека.
- Акции оппозиции в центре Москве за допуск независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму продолжаются уже месяц. В общей сложности за это время полиция задержала около трёх тысяч человек. После акции 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, по которому арестованы 13 человек. Правозащитники и юристы отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как "массовые беспорядки", в Москве не происходило.
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