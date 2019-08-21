Основатель Музея русской иконы погиб в авиакатастрофе в Греции

Основатель Музея русской иконы, предприниматель Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции. Частный вертолёт с Абрамовым на борту разбился во вторник возле острова Порос в Эгейском море, сообщает РИА "Новости". Вертолёт упал в пролив, зацепившись за линию электропередач.

56-летний Абрамов был владельцем одной из крупнейших коллекций русских икон. Он начал собирать их в начале 2000-х годов, сразу предлагая показывать их публике, пишет газета The Art Newspaper.

В 2010 году основанный им Музей русской иконы получил здание на Гончарной улице в центре Москвы, собрание насчитывает почти 5 тысяч экспонатов, в том числе около 900 икон, коллекцию эфиопского православного искусства и деревянные скульптуры.