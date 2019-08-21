В двух регионах подписи депутатов отдали соперникам врио губернаторов

В Оренбургской области подписи нескольких муниципальных депутатов, поддержавших на губернаторских выборах кандидата от "Единой России" Дениса Паслера, оказались в списках за выдвижение его оппонентов. Об этом сообщает "Эхо Москвы в Оренбурге".

Радиостанция связалась с 30 депутатами, которые, согласно документам избиркома, поставили подписи за Анатолия Кобзева – выдвигается от Коммунистической партии социальной справедливости, Константина Горячева – от Демократической партии и Сергея Яцыну – от "Справедливой России".

Несколько муниципальных депутатов настаивали, что ставили подпись за представителя "Единой России". Некоторые путали кандидатов и даже не могли вспомнить, за кого подписались. Пятеро отказались отвечать на вопросы. Глава областной избирательной комиссии Александр Нальвадов пояснил, что депутаты могли поставить подпись за нескольких кандидатов. Ошибки в списках подписавшихся исключены.

Ранее издание "Чита.ру" обнаружило, что подписи муниципальных депутатов за выдвижение врио губернатора Забайкалья Александра Осипова отдали его конкурентам. Собеседник издания рассказал, что депутатов заставляли подписаться за одного из четырёх кандидатов, якобы для того, чтобы была конкуренция на выборах.

Региональный координатор движения "Голос" Алексей Петров призвал избирательные комиссии всех уровней и правоохранительные органы тщательно проверить эту информацию . Он отметил, что за 12 лет работы впервые сталкивается с подобным случаем."Чтобы людей так откровенно нагнули и не предупредили, за кого они подпись отдают", – добавил он.

Врио губернатора Оренбургской области Паслер был назначен на эту должность в марте 2019 года указом президента Владимира Путина. Свою партийную принадлежность на выборах 8 сентября он не афиширует. На его агитационных баннерах нет эмблемы "Единой России". Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов идёт на выборы как самовыдвиженец.