Италия: партия Сальвини может оказаться в оппозиции

Президент Италии Серджио Маттарелла в среду проводит консультации с лидерами политических партий о формировании нового правительства. Глава кабинета министров Джузеппе Конте накануне ушёл в отставку из-за раскола в коалиции двух популистских сил - партии "Лига" Маттео Сальвини и "Движения пяти звёзд".
Выступая в Сенате парламента, Конте раскритиковал вице-премьера и лидера "Лиги" Маттео Сальвини за то, что он, как считает Конте, спровоцировал правительственный кризис и поставил интересы своей партии выше интересов государства.
Сальвини фактически стал инициатором раскола, заявляя в последнее время о необходимости досрочных выборов и о разногласиях в кабинете министров. Формальным моментом начала правительственного кризиса стало недавнее голосование "Лиги" вместе с оппозицией за строительство высокоскоростной железной дороги во Францию – вопреки позиции "Движения пяти звёзд".
Президент встретится с лидерами оппозиционной Демократической партии и "Движения пяти звёзд". Ряд комментаторов, а также представители обеих политических сил не исключают, что эти две силы, несмотря на разногласия, смогут сформировать новую коалицию - что позволит избежать досрочных выборов. По данным итальянских СМИ, сам Сальвини считает такую возможность более чем реальной. В этом случае его правопопулистская "Лига" окажется в оппозиции, а кабинет министров станет более центристским и более проевропейски ориентированным. Впрочем, по-прежнему неясно, удастся ли сформировать новую коалицию и кто претендует на роль премьера в новом возможном кабинете.
- Конте возглавлял правительство Италии с 1 июля 2018 года. Он был независимым премьер-министром в правительстве, сформированном в результате коалиции популистской партии "Движение пяти звёзд" и правопопулистской "Лиги".
- Сальвини на посту министра внутренних дел проводит жёсткую политику по отношению к мигрантам. Италия отказывает судам, спасающим в море нелегальных мигрантов, в заходе в свои порты. Сальвини также известен своей положительной оценкой Владимира Путина и политики Кремля.
- После публикаций в СМИ прокуратура Италии в прошлом месяце открыла расследование по факту переговоров эмиссара Сальвини и российских представителей в Москве, на которых, как утверждается, речь шла о скрытом финансировании партии "Лига" российскими структурами. Сальвини обвинения отрицает.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.