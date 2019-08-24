Оппозиция. Новое поколение. Александр Соловьев. Эфир в 20:05

В новом выпуске передачи – один из молодых лидеров протестного движения, незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы, Александр Соловьев.
Автор и ведущий – Леонид Велехов.
Премьера 24 августа 2019 года в 20.05
В гостях у Леонида Велехова молодой политик Александр Соловьев
В новом выпуске передачи – один из молодых лидеров протестного движения, незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы, Александр Соловьев.
Автор и ведущий – Леонид Велехов.
Премьера 24 августа 2019 года в 20.05
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