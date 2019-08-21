Московский городской суд оставил под арестом 25-летнего программиста Айдара Губайдулина, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках по так называемому "московскому делу".

Как сообщает "Медиазона", адвокат Максим Пашков просил отпустить своего подзащитного под залог или назначить ему домашний арест. Он также отметил, что Губайдулина допрашивали в три часа ночи. По мнению Пашкова, это нельзя считать допросом по существу.

Защита передала суду поручительства от 57 человек, судья согласился приобщить их к материалам дела.

На среду назначено рассмотрение апелляций на арест ещё двоих обвиняемых по "московскому делу". Это 20-летний активист "Яблока" Валерий Костенок, который решил признать вину по статье о массовых беспорядках, и 24-летний актёр Павел Устинов. По версии следствия, он вывихнул плечо сотруднику Росгвардии. Вину Устинов отрицает и утверждает, что не участвовал в акции и не сопротивлялся при задержании.

На прошлой неделе московские суды оставили под арестом восьмерых обвиняемых по "московскому делу", на этой неделе – ещё двоих.

По данным главы правозащитной организации "Агора" Павла Чикова, ещё несколько уголовных дел, связанных с протестами в Москве, поступили в суды, по ним назначены предварительные слушания.

27 августа Тверской суд рассмотрит дело Кирилла Жукова, которого обвиняют в применении насилия к представителю власти. В Мещанском суде 26 августа состоится заседание по делу Евгения Коваленко, ему вменяют два эпизода по той же статье. В этот же день в Тверском суде пройдут предварительные слушания по делу Даниила Беглеца.