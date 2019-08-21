Франция: возвращение России на саммиты "семёрки" зависит от Украины

Франция по-прежнему считает достижение прогресса в урегулировании конфликта на востоке Украины ключевым условием приглашения России к сотрудничеству в рамках "Большой семёрки". Об этом агентству Reuters сообщил высокопоставленный источник во французской дипломатии - комментируя сообщения СМИ о том, что президент Франции Эммануэль Макрон договорился с президентом США Дональдом Трампом о приглашении России на саммит "семёрки" в будущем году. По словам источника, последнее развитие событий вокруг Украины даёт осторожные поводы для оптимизма.

Саммит должен пройти в Нью-Йорке. Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался за возвращение России за стол переговоров "семёрки". Макрон ранее на этой неделе перед встречей с президентом России Владимиром Путиным заявил, что ключевым вопросом для возможного возрождения формата "Большой восьмёрки" является ситуация на Украине. Источник Reuters подтвердил, что позиция Франции не изменилась.

Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения, заявила, что в Москве ждут формальных предложений со стороны стран "семёрки" о формате сотрудничества. Сам Путин ранее говорил, что "восьмёрки" сейчас не существует, и поэтому обсуждать участие в России в ней не имеет смысла.