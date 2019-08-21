Премьер Дании: отношения с США хорошие, но Гренландия не продаётся

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что была "удивлена и разочарована" решением президента США Дональда Трампа отказаться от запланированного на начало сентября визита в Данию. Президент объявил об отсрочке визита накануне из-за отказа датских властей обсуждать вопрос о возможной покупке Гренландии Соединенными Штатами.



Трамп написал в твиттере: "Исходя из комментариев премьер-министра Метте Фредериксен, она не заинтересована в обсуждении приобретения Гренландии, я откладываю нашу встречу, которая по плану должна была пройти через две недели, на другое время".



По словам датского премьера, решение Трампа не повлияет на "хорошие" отношения между Копенгагеном и Вашингтоном. При этом она вновь подтвердила, что Гренландия "не продаётся".



В последние дни источники в Белом доме в интервью нескольким средствам информации подтвердили интерес Дональда Трампа к приобретению Соединенными Штатами крупнейшего в мире острова, принадлежащего Дании. В воскресенье сам президент Трамп публично признал это: "Мы добрые союзники с Данией. Мы защищаем Данию, как мы защищаем значительную часть мира, в результате появилась эта концепция... Это интересно со стратегической точки зрения". Трамп коснулся этой темы и в твиттере, пошутив на тему созданного в связи со слухами о планах приобретения Гренландии мема.

Сообщалось, что Соединённые Штаты готовы взять на себя выплату гренландским автономным властям 600 миллионов долларов в год на поддержание экономики и социальной сферы острова – сейчас эти деньги платит Дания. В ответ премьер-министр Дании выразила надежду на то, что президент шутит, назвав историю "абсурдной дискуссией".



В Гренландии находится самая северная военно-воздушная база США Туле. Остров считается стратегически важной в обеспечении безопасности Североамериканского континента территорией.



Неизвестно, являлся ли изначально вопрос о Гренландии одной из тем переговоров президента Трампа в Дании. Во время своей европейской поездки он должен был посетить Польшу и Данию.