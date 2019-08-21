Собчак порицает "революционную пену", а мэрия - "безумных либералов"

Пока лидеры московских протестов за свободные выборы отбывают один административный арест за другим, московские власти запустили в соцсетях вирусную рекламу выборов - что достаточно удивительно само по себе, но вкупе с тем, как именно это было сделано, выглядит совсем уж странно. Агитационные видеоролики, судя по всему, были опубликованы 18 августа в Instagram-аккаунте "Люблю Москву" (vse_o_moskve) в разделе сториз и автоматически перестали быть доступны спустя сутки после публикации, однако некоторые пользователи успели сохранить их у себя.

Один ролик предназначен для "обычных патриотов", которые "оформили карту Мир и ходят на парад 9 мая". Эту аудиторию пугают тем, что если она не придет на выборы, на них победят "безумные либералы-чайлдфри", которые вместо уроков физкультуры будут проводить "тренинги по выбору пола":

Чтобы либералы не обиделись, на всякий случай на выборы пригласили и их - аргументируя тем, что иначе к власти придут "безумные коммунисты", из-за которых в округе закроются все барбер-шопы.

И либералы, и патриоты пытаются понять, что это было.

Самсон Шоладеми

Черный PR от мэрии



"Если ты не придёшь на выборы, к власти придут либералы. везде будут гей-парады, детские сады закроют, а в Москва-реке будет стоять шестой флот США (серьёзно).



Господи, кто придумывает этот бред?

Наталья Шавшукова

трепещи, враг! либералы отменят обж!

Елена Николаева

#декаdance

Когда ты не допустил вообще никого из конкурентов, но рекламный бюджет уже успели освоить, и теперь ты агитируешь в пустоту.

Кому-то из "охранителей", впрочем, антилиберальный ролик показался не совсем бессмысленным - хоть и с оговорками.

Егор Холмогоров

На самом деле, вне оценок конкретного инфоповода и степени искренности тех, кто это запускает, этот ролик - ОЧЕНЬ Хороший симптом.

Фактически первый случай, когда полноценная и жесткая консервативная аргументация используется на выборах в России. "Голосуй или придут чайлдфри и снесут все церкви".

Тот факт, что это используется в общем-то провластными силами в некотором смысле легализует этот дискурс. И это опять же хорошо.

Говорю же. Не за власть или оппозицию нужно бороться, а за состояние мозгов и за определенную конфигурацию поля аргументов.

И наоборот, комментаторам либеральным кажется, что они на фоне карикатурных коммунистов выглядят не так уж плохо.

Кирилл Шулика

На выборы, конечно, надо пойти...

Но вот в данном конкретном ролике почему-то злые либералы с гей-парадами симпатичнее патриотов с картой "Мир". Нативочка такая в ролике...

Если все-таки предположить, что ролики снимались не только для того, чтобы потратить деньги, можно прийти к выводу, что целью было понизить явку на будущих выборах.

Глеб Солуянов

Агитация? Выставляют цирком выборы в МГД и политические силы (кроме едра). Наоборот, это сушка. Посмотрите это глазами человека, который "в политике не разбирается, да и пошли Вы на три буквы со своими выборами".

В общем, тем, кто эти ролики снимал, лучше в этом на публике не признаваться.

Григорий Андреевич Князев

В Прекрасной России Будущего мы создателей этого ролика драить параши отправим.

По крайней мере, эту агитацию на деньги мэрии никто не воспринял всерьез - чего не скажешь о словах режиссера Константина Богомолова, который неожиданно для всех выступил в дискуссии с Сергеем Пархоменко на радиостанции "Эхо Москвы" с провластных позиций.

Наталья Мавлевич

Дебаты Богомолов - Пархоменко на "Эхе" - изумительное драматическое действо. Интрига плелась на протяжении нескольких актов, чтобы привести к стремительной развязке. " У вас есть другое оружие!" - несколько раз повторил Богомолов. - "Но у вас другой бизнес. Где вы работаете? Ага, в Вашингтоне! А я на Малой Бронной!" Читай: все, что вы говорите и делаете, вы говорите и делаете на американские деньги. Жаль, кончилась передача - очень хотелось послушать, каких таких сложностей российской политики не учитывают люди, возмущенные фальсификацией выборов и открытым попранием своих прав и достоинства. Если Богомолов говорил искренне (а мне кажется, да), это довольно страшно.

Марат Гельман

Вот Константин Богомолов в разговоре с Сергей Пархоменко честно признался: "Я равнодушный человек". Вот он умом раскинул и решил, что ему выгодно быть с властью, такой какая есть. Вот это и есть "умное голосование".

Дмитрий Ольшанский

Вот буквально час назад обсуждали и я сказал, что не смотрел и не хочу, потому что придётся быть за Деда Пархома(

Олег Кашин

Судьба в каком-то смысле выдающаяся – настолько, что потом («потом» – то есть в прекрасной России будущего, если она в каком-нибудь виде все-таки случится) ему и скидка может выйти, потому что, господа присяжные заседатели, разве вы не видите, что мой подзащитный – человек искусства, и только искусства, блаженный, не понимающий про политику вообще ничего. Он это не со зла, потому что со зла так не поступают, так поступают только по неведению, в силу неспособности адекватно оценить окружающую реальность.

Идти партнерствовать с властью во имя малых дел, улучшения системы изнутри и вылепливания куличика добра – это какой-то махровый 2012 год, тяжелое наследие медведевских лет, то, что было давно и неправда. В 2019 году вакансии «системный либерал» около власти нет, ее упразднили по сокращению штатов. Свет за собой выключила, вероятно, Нюта Федермессер, своим чутьем опытного системного игрока уловившая что-то новое, что не позволяет больше совмещать статус «приличного человека» с государственными повинностями. Раньше совмещать было можно, теперь нельзя, и зайдите, пожалуйста, на склад за омоновской дубинкой. Богомолов, вероятно, действительно был слишком занят в своем театре и что-то важное пропустил.

Ты можешь быть движим хоть корыстными, хоть идеалистическими соображениями – неважно, что именно толкает тебя в сторону власти. Поддерживать ее – твое право, никто тебе не запретит, но оттенков лоялизма стало меньше. «Как Нюта», «как Чулпан», «как Миронов» – такого больше нет, упразднили. К вашим услугам выбор в диапазоне от «как Бояков» до «как Прилепин» – диапазон узковат, но ничего страшного, попробуйте.

Сергей Пархоменко написал по следам беседы пост, в котором обвинил в тлетворном влиянии на Константина Богомолова его нынешнюю подругу Ксению Собчак.

Сергей Пархоменко

Ну, давайте уж расскажу, как было дело с этими дебатами на Эхе. В конце концов я же не обещал никому молчать.

Вот читаю комментарии. Конечно, «дебаты» эти получились в кавычках, потому что как следует подебатировать так и не удалось. Заложили пару виражей - тут время и кончилось.

Но вот все, я гляжу, удивляются нелепому самострелу, который совершил мой оппонент на последних минутах: стал вдруг мне пенять за то, что я работаю в американском Институте Кеннана и вращать бровями на «у вас есть другой бизнес».

Я, честно говоря, удивился: чего так слабо. Ведь это ж аргумент типа «а ты зато театр себе насосал у Собянина». Мне же к нему и в голову не пришло переходить....

Так вот, перед началом эфира мы все собрались в «гостевой» на Эхе. Богомолов - в сопровождении Ксении Собчак, конечно. Поздоровались, поговорили просто так о чем-то незначительном в ожидании старта.

Ксения у меня спрашивает: а вы ведь в Москве ненадолго,

Я отвечаю, да вот, мол, провёл тут лето, теперь в конце августа полечу опять работать в Вашингтон.

Тут Богомолов (удивленно):

- Как это? Вы там работаете?

Ксения:

- Костя, ты чего? Уроки не выучил? Что ж ты про Сергея самого главного не знаешь? Это же главный аргумент всех, кто на него наезжает. Сергей - расскажите.

Я рассказываю: про Институт Кеннана, про мою программу конференций и семинаров для российских журналистов, которую я там организую. Богомолов с интересом слушает...

Потом мы занимаем места в студии: мы с Константином за столом, по обе стороны от Плющева, а Ксения в уголке, возле пульта звукорежиссера, где обычно пресс-секретари важных гостей сидят.

Ну и вот. Подходит конец времени эфира, Константин поднимает глаза на часы, потом опускает их на телефон, в котором весь этот час у него щёлкали какие-то смски, и...

Выстреливает из своей грязевой пушки.

Признавайтесь, Ксения, ведь это вы ему команду заСМСили? Зря. Ужасный совет. Очень неудачно вышло.

Спор с участием Богомолова и Собчак продолжился в комментариях.

Ксения Собчак

Сергей, ну право,после драки кулаками не машут. Даже как-то неловко вот это все читать. Мы вместе пришли потому что вечер, потому что потом поехали в ресторан. <...> В коридоре шутили, вы сами смеялись, про «урок не выучил» - была явная шутка и вас рассмешило это, я еще добавила(вы зачем-то изменили мою цитату): «это главный аргумент РашаТудей про госденьги США». И собственно главное в этом коротком диалоге может продемонстрировать внимательному читателю только одно: НАСКОЛЬКО мы вас и вообще эту встречу не обсуждали. Костя вообще не знал даже про ваш кэннон-институт. Понимаете, как тщательно он готовился к встрече с вами со своим «пресссекретарем»?.

Сергей Пархоменко

Ксения, да какая уж там драка, какие кулаки. Почитайте отзывы, получилось избиение младенца. <...>



А насчёт финала разговора - согласитесь, что вышло просто ужасно. Худший финал, который он мог выбрать. Слабый, истеричный, плоский.



Хотя если принять версию, что он работал на совсем иную, специфическую аудиторию, буквально из одного-двух человек состоящую, тогда да, задача выполнена. Так дальше продолжит - насосёт и ещё на пару театров.

Константин Богомолов

Сергей Пархоменко - Вы живете в своём замкнутом мире из истероидных комментариев фб, и видимо искренне меряете свою состоятельность количеством оных. И это по своему трогательно. Такой отдельный мир, в котором всегда уютно. Про лексику типа «насосал» - кажется, это и есть Ваш уровень дискуссии. Тут Вы становитесь собой. И жаль что в студии Вы дискутируете не своими словами. Было бы честнее.

Ксения Собчак

Сереж, во-первых, зачем вам со мной обсуждать, кто был лучше в этих дебатах, я же очевидно пристрастна? <...> И вообще, честно говоря, я с большой грустью смотрела на ваш спор. Вы знаете, что вы мне очень симпатичны, и я считаю, что у вас с Костей общего гораздо больше во всех смыслах чем с Навальным или Соболь. В итоге два интеллигентных еврейских мальчика <сцепились> по поводу какой-то революционной пены из Балашихи, которая если придет к власти, сметет их обоих <с концами>.

Определение, которое Собчак дала участникам московских протестов, зажило в Сети своей жизнью.

Юрий Сапрыкин

Мы пена из Балашихи под ногами майора

Дмитрий Бавырин

Хорошее название для тг-канала - пена из Балашихи

Валерий Дзен

«Революционная пена из Балашихи». Такую характеристику дала Собчак недавним московским протестам и людям, на эти протесты выходившим.

В этом замечательном выражении и заключается истинное отношение Ксюши к людям: тут и пренебрежение, и хамство, и желание показать своё статусное превосходство, дескать вот, кто здесь хозяин жизни, а кто - плебеи.

В общем, спасибо, Ксения Анатольевна, что так спалились. На этот раз окончательно. Иллюзий, даже у желающий заблуждаться на ваш счёт, больше нет.

А ещё и в президенты идти собирались. И это при такой-то ненависти и с таким-то пренебрежением к людям)

P.S. Как бы она «Ксюша из Дома -2», так ей и осталась...

Борис Цейтлин

Считаю, нам всем надо поблагодарить Ксению Собчак за ее откровенность. Вот это заявление про "революционную пену из Балашихи" - это ответ на вопрос, о каком транзите мечтает ее поколение в номенклатуре. Об апартеиде.

Денис Билунов

Хозяйке на заметку: Собчак считает оппозиционных активистов (в т.ч., стало быть, своего однопартийца Дмитрия Гудкова, который арестован на 30 суток) "революционной пеной из Балашихи".

Элитная тётка же.

Борис Вишневский

Ксения Собчак назвала нынешние протесты в Москве "революционной пеной из Балашихи".

Что характерно, она до сих пор член политсовета "Партии перемен".

Вместе с Дмитрием Гудковым, который сидит в спецприемнике, отбывая арест именно за эти протесты.

Я не злопамятный, но память у меня хорошая.

И я очень хорошо помню, как в конце 2017 и начале 2018 года эту путинскую куклу изо всех сил раскручивали на президентских выборах как "новое лицо оппозиции", якобы смело и решительно выступавшую с критикой власти.

Как в Петербурге часть наших оппозиционеров не только ее поддерживала, но и работала в ее штабе.

Как, казалось бы, умные и адекватные люди ничего не желали слушать, когда я им объяснял, что это кремлевская имитация, что ничего общего с оппозицией дочь бывшего начальника Путина не имеет, что поддерживать ее - значит, путать выборы с клоунадой. Как они снисходительно объясняли, что Григорий Явлинский "устарел", а вот Собчак - это то, новое, что нужно.

Как Дмитрий Гудков, участвовавший в выдвижении Явлинского в президенты, за три дня до выборов перешел на другую сторону - кинулся к Собчак в политические объятия, заявив о будущем создании вместе с ней "Партии перемен".

Потом Собчак поддержала повышение пенсионного возраста.

Потом Собчак получила должность на газпромовском канале.

Теперь она называет мирные протесты в Москве, где граждане защищают свои права и свое человеческое достоинство, "пеной".

Роль отыграна, гонорар получен, маскарадный костюм "оппозиционной принцессы" убран в шкаф.

Но ведь все - все!, - было видно с самого начала.

Для тех, кто хоть немного хотел видеть.

И хоть кто бы из тех, кто "топил" за Собчак на выборах, сегодня признал, что ошибся.

Сергей Ерженков

Еврейские мальчики, революционная пена из Балашихи, шеф-редактор из Капотни. Лучше бы Ксения молчала и говорила по суфлеру. У нее это так славно получалось. Напишешь ей текст - и без вопросов произносит. Как начала самодеятельностью заниматься - все пошло по пизде. Либо возвращайтесь Ксения Анатольевна на Дождь, где за вас пишут тексты умные еврейские мальчики из Балашихи и всякое быдло из Капотни, либо наймите себе нормального райтера.

Александр Фельдман

А ведь, казалось бы, после эпикфейла Яшина в 2012 ещё году, всё должно было стать понятным...

Надеюсь, Дмитрий Геннадьевич сделает правильные выводы.

Кому-то, впрочем, кажется, что другие участники беседы ничем не лучше Собчак.

Кирилл Шулика

Что касается "революционной пены из Балашихи"...

На самом деле общий страх Пархоменко, Богомолова и Собчак. Но наша страны, увы, это Балашиха, окраины Москвы и прочие места, куда не ступала нога эстета Богомолова. И они прекрасно знают, что никакой другой страны нет. Поэтому споры не должны никого вводить в заблуждение. Просто Пархоменко еще хочет попытаться сделать протесты в границах Садового кольца, а Богомолов понял, что лучше и не пытаться и возглавить театр по примеру Боякова.

Вот есть Пархоменко, есть Бояков с Прилепиным и Богомолов с Собчак. Они будут цепляться за нынешний статус-кво, потому что их по возрасту не возьмут в прекрасную Россию будущего. Или по стажу, неважно... Это просто вчерашний день. Я не исключаю того, что я тоже вчерашний день, но это как раз было бы и хорошо, ибо вижу - нынешняя молодежь лучше меня и оставить ей страну не грех. В той новой России мы обо всех указанных выше персонажах никогда не услышим.

На аргументы критиков Собчак ответила очередным комментарием под постом Пархоменко.

Ксения Собчак

Революционная пена из Балашихи - это те «вожаки» ,которым плевать и на вас и на меня, и на ребят которые сидят. Это Навальный и Волков (который вообще на митинг не вышел несанкционированный кстати) и прочие, которые не гнушаются никакой травлей ради борьбы за власть. Это большевики. Один и тот же Волков пишет про мой заход к нему в студию эха как про «мерзость», и этот же человек хвалит Соболь, которая преследует Симоньян. Эти люди всегда вот такими двойными стандартами и живут. Каждый кто не с нами тот против нас. Затравим всех, не пожалеем даже Нюту Федермесстер. И лично я дистанцировалась от этих людей как только поняла, что это просто борьба за власть. Но в протесте есть много других, классных, нереволюционно, но эволюционно мыслящих людей. И мне с ними по пути.

Кто бы ни были эти "эволюционно мыслящие люди" и куда бы они вместе с Ксенией Собчак ни шли, суть этого "хождения" лучше всего, вероятно, описывает пост ​Александра Морозова:

российская внутренняя политика - это типа сериала фарго братьев коэнов, где главная идея в том, что абсурдный хаос событий постоянно приводит к тому, что персонажи, попадая в неприятности, и как бы "предолевая их", случайно попадают в еще большие неприятности, причем нет никакого "авторства" у этих неприятностей, их никто не создавал, и, собственно, любая попытка рационально управлять ситуацией, приводит к еще большим жертвам...