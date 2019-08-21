Собчак порицает "революционную пену", а мэрия - "безумных либералов"

Пока лидеры московских протестов за свободные выборы отбывают один административный арест за другим, московские власти запустили в соцсетях вирусную рекламу выборов - что достаточно удивительно само по себе, но вкупе с тем, как именно это было сделано, выглядит совсем уж странно. Агитационные видеоролики, судя по всему, были опубликованы 18 августа в Instagram-аккаунте "Люблю Москву" (vse_o_moskve) в разделе сториз и автоматически перестали быть доступны спустя сутки после публикации, однако некоторые пользователи успели сохранить их у себя.
Один ролик предназначен для "обычных патриотов", которые "оформили карту Мир и ходят на парад 9 мая". Эту аудиторию пугают тем, что если она не придет на выборы, на них победят "безумные либералы-чайлдфри", которые вместо уроков физкультуры будут проводить "тренинги по выбору пола":
Чтобы либералы не обиделись, на всякий случай на выборы пригласили и их - аргументируя тем, что иначе к власти придут "безумные коммунисты", из-за которых в округе закроются все барбер-шопы.
И либералы, и патриоты пытаются понять, что это было.
Черный PR от мэрии
"Если ты не придёшь на выборы, к власти придут либералы. везде будут гей-парады, детские сады закроют, а в Москва-реке будет стоять шестой флот США (серьёзно).
Господи, кто придумывает этот бред?
трепещи, враг! либералы отменят обж!
Елена Николаева
#декаdance
Когда ты не допустил вообще никого из конкурентов, но рекламный бюджет уже успели освоить, и теперь ты агитируешь в пустоту.
Кому-то из "охранителей", впрочем, антилиберальный ролик показался не совсем бессмысленным - хоть и с оговорками.
На самом деле, вне оценок конкретного инфоповода и степени искренности тех, кто это запускает, этот ролик - ОЧЕНЬ Хороший симптом.
Фактически первый случай, когда полноценная и жесткая консервативная аргументация используется на выборах в России. "Голосуй или придут чайлдфри и снесут все церкви".
Тот факт, что это используется в общем-то провластными силами в некотором смысле легализует этот дискурс. И это опять же хорошо.
Говорю же. Не за власть или оппозицию нужно бороться, а за состояние мозгов и за определенную конфигурацию поля аргументов.
И наоборот, комментаторам либеральным кажется, что они на фоне карикатурных коммунистов выглядят не так уж плохо.
На выборы, конечно, надо пойти...
Но вот в данном конкретном ролике почему-то злые либералы с гей-парадами симпатичнее патриотов с картой "Мир". Нативочка такая в ролике...
Если все-таки предположить, что ролики снимались не только для того, чтобы потратить деньги, можно прийти к выводу, что целью было понизить явку на будущих выборах.
Агитация? Выставляют цирком выборы в МГД и политические силы (кроме едра). Наоборот, это сушка. Посмотрите это глазами человека, который "в политике не разбирается, да и пошли Вы на три буквы со своими выборами".
В общем, тем, кто эти ролики снимал, лучше в этом на публике не признаваться.
В Прекрасной России Будущего мы создателей этого ролика драить параши отправим.
По крайней мере, эту агитацию на деньги мэрии никто не воспринял всерьез - чего не скажешь о словах режиссера Константина Богомолова, который неожиданно для всех выступил в дискуссии с Сергеем Пархоменко на радиостанции "Эхо Москвы" с провластных позиций.
Дебаты Богомолов - Пархоменко на "Эхе" - изумительное драматическое действо. Интрига плелась на протяжении нескольких актов, чтобы привести к стремительной развязке. " У вас есть другое оружие!" - несколько раз повторил Богомолов. - "Но у вас другой бизнес. Где вы работаете? Ага, в Вашингтоне! А я на Малой Бронной!" Читай: все, что вы говорите и делаете, вы говорите и делаете на американские деньги. Жаль, кончилась передача - очень хотелось послушать, каких таких сложностей российской политики не учитывают люди, возмущенные фальсификацией выборов и открытым попранием своих прав и достоинства. Если Богомолов говорил искренне (а мне кажется, да), это довольно страшно.
Вот Константин Богомолов в разговоре с Сергей Пархоменко честно признался: "Я равнодушный человек". Вот он умом раскинул и решил, что ему выгодно быть с властью, такой какая есть. Вот это и есть "умное голосование".
Вот буквально час назад обсуждали и я сказал, что не смотрел и не хочу, потому что придётся быть за Деда Пархома(
Судьба в каком-то смысле выдающаяся – настолько, что потом («потом» – то есть в прекрасной России будущего, если она в каком-нибудь виде все-таки случится) ему и скидка может выйти, потому что, господа присяжные заседатели, разве вы не видите, что мой подзащитный – человек искусства, и только искусства, блаженный, не понимающий про политику вообще ничего. Он это не со зла, потому что со зла так не поступают, так поступают только по неведению, в силу неспособности адекватно оценить окружающую реальность.
Идти партнерствовать с властью во имя малых дел, улучшения системы изнутри и вылепливания куличика добра – это какой-то махровый 2012 год, тяжелое наследие медведевских лет, то, что было давно и неправда. В 2019 году вакансии «системный либерал» около власти нет, ее упразднили по сокращению штатов. Свет за собой выключила, вероятно, Нюта Федермессер, своим чутьем опытного системного игрока уловившая что-то новое, что не позволяет больше совмещать статус «приличного человека» с государственными повинностями. Раньше совмещать было можно, теперь нельзя, и зайдите, пожалуйста, на склад за омоновской дубинкой. Богомолов, вероятно, действительно был слишком занят в своем театре и что-то важное пропустил.
Ты можешь быть движим хоть корыстными, хоть идеалистическими соображениями – неважно, что именно толкает тебя в сторону власти. Поддерживать ее – твое право, никто тебе не запретит, но оттенков лоялизма стало меньше. «Как Нюта», «как Чулпан», «как Миронов» – такого больше нет, упразднили. К вашим услугам выбор в диапазоне от «как Бояков» до «как Прилепин» – диапазон узковат, но ничего страшного, попробуйте.
Сергей Пархоменко написал по следам беседы пост, в котором обвинил в тлетворном влиянии на Константина Богомолова его нынешнюю подругу Ксению Собчак.
Ну, давайте уж расскажу, как было дело с этими дебатами на Эхе. В конце концов я же не обещал никому молчать.
Вот читаю комментарии. Конечно, «дебаты» эти получились в кавычках, потому что как следует подебатировать так и не удалось. Заложили пару виражей - тут время и кончилось.
Но вот все, я гляжу, удивляются нелепому самострелу, который совершил мой оппонент на последних минутах: стал вдруг мне пенять за то, что я работаю в американском Институте Кеннана и вращать бровями на «у вас есть другой бизнес».
Я, честно говоря, удивился: чего так слабо. Ведь это ж аргумент типа «а ты зато театр себе насосал у Собянина». Мне же к нему и в голову не пришло переходить....
Так вот, перед началом эфира мы все собрались в «гостевой» на Эхе. Богомолов - в сопровождении Ксении Собчак, конечно. Поздоровались, поговорили просто так о чем-то незначительном в ожидании старта.
Ксения у меня спрашивает: а вы ведь в Москве ненадолго,
Я отвечаю, да вот, мол, провёл тут лето, теперь в конце августа полечу опять работать в Вашингтон.
Тут Богомолов (удивленно):
- Как это? Вы там работаете?
Ксения:
- Костя, ты чего? Уроки не выучил? Что ж ты про Сергея самого главного не знаешь? Это же главный аргумент всех, кто на него наезжает. Сергей - расскажите.
Я рассказываю: про Институт Кеннана, про мою программу конференций и семинаров для российских журналистов, которую я там организую. Богомолов с интересом слушает...
Потом мы занимаем места в студии: мы с Константином за столом, по обе стороны от Плющева, а Ксения в уголке, возле пульта звукорежиссера, где обычно пресс-секретари важных гостей сидят.
Ну и вот. Подходит конец времени эфира, Константин поднимает глаза на часы, потом опускает их на телефон, в котором весь этот час у него щёлкали какие-то смски, и...
Выстреливает из своей грязевой пушки.
Признавайтесь, Ксения, ведь это вы ему команду заСМСили? Зря. Ужасный совет. Очень неудачно вышло.
Спор с участием Богомолова и Собчак продолжился в комментариях.
Сергей, ну право,после драки кулаками не машут. Даже как-то неловко вот это все читать. Мы вместе пришли потому что вечер, потому что потом поехали в ресторан. <...> В коридоре шутили, вы сами смеялись, про «урок не выучил» - была явная шутка и вас рассмешило это, я еще добавила(вы зачем-то изменили мою цитату): «это главный аргумент РашаТудей про госденьги США». И собственно главное в этом коротком диалоге может продемонстрировать внимательному читателю только одно: НАСКОЛЬКО мы вас и вообще эту встречу не обсуждали. Костя вообще не знал даже про ваш кэннон-институт. Понимаете, как тщательно он готовился к встрече с вами со своим «пресссекретарем»?.
Ксения, да какая уж там драка, какие кулаки. Почитайте отзывы, получилось избиение младенца. <...>
А насчёт финала разговора - согласитесь, что вышло просто ужасно. Худший финал, который он мог выбрать. Слабый, истеричный, плоский.
Хотя если принять версию, что он работал на совсем иную, специфическую аудиторию, буквально из одного-двух человек состоящую, тогда да, задача выполнена. Так дальше продолжит - насосёт и ещё на пару театров.
Сергей Пархоменко - Вы живете в своём замкнутом мире из истероидных комментариев фб, и видимо искренне меряете свою состоятельность количеством оных. И это по своему трогательно. Такой отдельный мир, в котором всегда уютно. Про лексику типа «насосал» - кажется, это и есть Ваш уровень дискуссии. Тут Вы становитесь собой. И жаль что в студии Вы дискутируете не своими словами. Было бы честнее.
Сереж, во-первых, зачем вам со мной обсуждать, кто был лучше в этих дебатах, я же очевидно пристрастна? <...> И вообще, честно говоря, я с большой грустью смотрела на ваш спор. Вы знаете, что вы мне очень симпатичны, и я считаю, что у вас с Костей общего гораздо больше во всех смыслах чем с Навальным или Соболь. В итоге два интеллигентных еврейских мальчика <сцепились> по поводу какой-то революционной пены из Балашихи, которая если придет к власти, сметет их обоих <с концами>.
Определение, которое Собчак дала участникам московских протестов, зажило в Сети своей жизнью.
Мы пена из Балашихи под ногами майора
Хорошее название для тг-канала - пена из Балашихи
«Революционная пена из Балашихи». Такую характеристику дала Собчак недавним московским протестам и людям, на эти протесты выходившим.
В этом замечательном выражении и заключается истинное отношение Ксюши к людям: тут и пренебрежение, и хамство, и желание показать своё статусное превосходство, дескать вот, кто здесь хозяин жизни, а кто - плебеи.
В общем, спасибо, Ксения Анатольевна, что так спалились. На этот раз окончательно. Иллюзий, даже у желающий заблуждаться на ваш счёт, больше нет.
А ещё и в президенты идти собирались. И это при такой-то ненависти и с таким-то пренебрежением к людям)
P.S. Как бы она «Ксюша из Дома -2», так ей и осталась...
Считаю, нам всем надо поблагодарить Ксению Собчак за ее откровенность. Вот это заявление про "революционную пену из Балашихи" - это ответ на вопрос, о каком транзите мечтает ее поколение в номенклатуре. Об апартеиде.
Хозяйке на заметку: Собчак считает оппозиционных активистов (в т.ч., стало быть, своего однопартийца Дмитрия Гудкова, который арестован на 30 суток) "революционной пеной из Балашихи".
Элитная тётка же.
Ксения Собчак назвала нынешние протесты в Москве "революционной пеной из Балашихи".
Что характерно, она до сих пор член политсовета "Партии перемен".
Вместе с Дмитрием Гудковым, который сидит в спецприемнике, отбывая арест именно за эти протесты.
Я не злопамятный, но память у меня хорошая.
И я очень хорошо помню, как в конце 2017 и начале 2018 года эту путинскую куклу изо всех сил раскручивали на президентских выборах как "новое лицо оппозиции", якобы смело и решительно выступавшую с критикой власти.
Как в Петербурге часть наших оппозиционеров не только ее поддерживала, но и работала в ее штабе.
Как, казалось бы, умные и адекватные люди ничего не желали слушать, когда я им объяснял, что это кремлевская имитация, что ничего общего с оппозицией дочь бывшего начальника Путина не имеет, что поддерживать ее - значит, путать выборы с клоунадой. Как они снисходительно объясняли, что Григорий Явлинский "устарел", а вот Собчак - это то, новое, что нужно.
Как Дмитрий Гудков, участвовавший в выдвижении Явлинского в президенты, за три дня до выборов перешел на другую сторону - кинулся к Собчак в политические объятия, заявив о будущем создании вместе с ней "Партии перемен".
Потом Собчак поддержала повышение пенсионного возраста.
Потом Собчак получила должность на газпромовском канале.
Теперь она называет мирные протесты в Москве, где граждане защищают свои права и свое человеческое достоинство, "пеной".
Роль отыграна, гонорар получен, маскарадный костюм "оппозиционной принцессы" убран в шкаф.
Но ведь все - все!, - было видно с самого начала.
Для тех, кто хоть немного хотел видеть.
И хоть кто бы из тех, кто "топил" за Собчак на выборах, сегодня признал, что ошибся.
Еврейские мальчики, революционная пена из Балашихи, шеф-редактор из Капотни. Лучше бы Ксения молчала и говорила по суфлеру. У нее это так славно получалось. Напишешь ей текст - и без вопросов произносит. Как начала самодеятельностью заниматься - все пошло по пизде. Либо возвращайтесь Ксения Анатольевна на Дождь, где за вас пишут тексты умные еврейские мальчики из Балашихи и всякое быдло из Капотни, либо наймите себе нормального райтера.
А ведь, казалось бы, после эпикфейла Яшина в 2012 ещё году, всё должно было стать понятным...
Надеюсь, Дмитрий Геннадьевич сделает правильные выводы.
Кому-то, впрочем, кажется, что другие участники беседы ничем не лучше Собчак.
Что касается "революционной пены из Балашихи"...
На самом деле общий страх Пархоменко, Богомолова и Собчак. Но наша страны, увы, это Балашиха, окраины Москвы и прочие места, куда не ступала нога эстета Богомолова. И они прекрасно знают, что никакой другой страны нет. Поэтому споры не должны никого вводить в заблуждение. Просто Пархоменко еще хочет попытаться сделать протесты в границах Садового кольца, а Богомолов понял, что лучше и не пытаться и возглавить театр по примеру Боякова.
Вот есть Пархоменко, есть Бояков с Прилепиным и Богомолов с Собчак. Они будут цепляться за нынешний статус-кво, потому что их по возрасту не возьмут в прекрасную Россию будущего. Или по стажу, неважно... Это просто вчерашний день. Я не исключаю того, что я тоже вчерашний день, но это как раз было бы и хорошо, ибо вижу - нынешняя молодежь лучше меня и оставить ей страну не грех. В той новой России мы обо всех указанных выше персонажах никогда не услышим.
На аргументы критиков Собчак ответила очередным комментарием под постом Пархоменко.
Революционная пена из Балашихи - это те «вожаки» ,которым плевать и на вас и на меня, и на ребят которые сидят. Это Навальный и Волков (который вообще на митинг не вышел несанкционированный кстати) и прочие, которые не гнушаются никакой травлей ради борьбы за власть. Это большевики. Один и тот же Волков пишет про мой заход к нему в студию эха как про «мерзость», и этот же человек хвалит Соболь, которая преследует Симоньян. Эти люди всегда вот такими двойными стандартами и живут. Каждый кто не с нами тот против нас. Затравим всех, не пожалеем даже Нюту Федермесстер. И лично я дистанцировалась от этих людей как только поняла, что это просто борьба за власть. Но в протесте есть много других, классных, нереволюционно, но эволюционно мыслящих людей. И мне с ними по пути.
Кто бы ни были эти "эволюционно мыслящие люди" и куда бы они вместе с Ксенией Собчак ни шли, суть этого "хождения" лучше всего, вероятно, описывает пост Александра Морозова:
российская внутренняя политика - это типа сериала фарго братьев коэнов, где главная идея в том, что абсурдный хаос событий постоянно приводит к тому, что персонажи, попадая в неприятности, и как бы "предолевая их", случайно попадают в еще большие неприятности, причем нет никакого "авторства" у этих неприятностей, их никто не создавал, и, собственно, любая попытка рационально управлять ситуацией, приводит к еще большим жертвам...
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