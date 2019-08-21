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Письма царю. Новейшее собрание сочинений

Одно из посланий. На снегу, в Самаре

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Есть ли смысл обращаться к президенту РФ по поводу послаблений для участников московских протестов? Обсуждают Леонид Гозман, Марк Урнов, Станислав Топорков, Александр Верховский, Сергей Марков. Ведущая Елена Рыковцева.

Аналогичный вопрос задаем слушателям. Звоните нам в прямой эфир по номеру 8-800-200-22-12 с 19.05

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