Письма царю. Новейшее собрание сочинений

Есть ли смысл обращаться к президенту РФ по поводу послаблений для участников московских протестов? Обсуждают Леонид Гозман, Марк Урнов, Станислав Топорков, Александр Верховский, Сергей Марков. Ведущая Елена Рыковцева.

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