Письма царю. Новейшее собрание сочинений

Есть ли смысл обращаться к президенту РФ по поводу послаблений для участников московских протестов? Обсуждают Леонид Гозман, Марк Урнов, Станислав Топорков, Александр Верховский, Сергей Марков. Ведущая Елена Рыковцева.
Аналогичный вопрос задаем слушателям. Звоните нам в прямой эфир по номеру 8-800-200-22-12 с 19.05
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