Обвиняемому по "делу 27 июля" Подкопаеву добавили новое обвинение

Ивану Подкопаеву, обвиняемому по делу о массовых беспорядках в Москве, предъявлено обвинение в применение насилия к сотруднику Росгвардии. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

По версии следствия, в ходе акции Подкопаев распылил перцовый аэрозоль в сторону бойцов Росгвардии и причинил вред здоровью, неопасный для жизни. Подкопаев не отрицает, что этот эпизод имел место, отмечает издание. Его дело выделено в отдельное производство.

25-летний Иван Подкопаев арестован до 27 сентября. При задержании у него в рюкзаке были обнаружены нож, противогаз, перцовый баллончик, молоток и бляха от пояса. Суду он пояснил, что работает техником, поэтому носил с собой противогаз. Перцовый баллончик держит для защиты от злых собак, а нож – в бытовых целях. Вину Подкопаев не признает.

Адвокат Подкопаева ранее заявил в суде, что эти предметы не являются запрещёнными. Материалы дела не подтверждают, что они были применены его подзащитным. Согласно статье, именно вооруженное сопротивление сотрудникам полиции является признаком состава уголовного дела, подчеркнул адвокат.

Акции оппозиции в центре Москве за допуск независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму продолжаются уже месяц. После акции 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, по которому арестованы 13 человек. Правозащитники и юристы отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как "массовые беспорядки", в Москве не происходило.