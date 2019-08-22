На сайте Кремля неверно перевели слова Макрона о выборах

В стенограмме пресс-конференции президентов России Владимира Путина и Франции Эммануэля Макрона перед их встречей во Франции 19 августа, опубликованной на сайте Кремля, слова Макрона были приведены неточно или неполно.

Как пишет Русская служба Би-би-си, журналист Эммануэль Гринспан, работающий московским корреспондентом швейцарской газеты Le Temps и французского еженедельника Le Journal du Dimanche, обратил внимание на неверный перевод одной из фраз Макрона в стенограмме пресс-конференции. В расшифровке её смысл был изменён на противоположный: Макрон сказал, что протестующие "желтые жилеты" смогли принять участие в выборах, однако в расшифровке его слова были переданы так, что они "не смогли" баллотироваться.

Позднее эту ошибку на сайте Кремля исправили – и в русской версии, и в английской.

Как пишет Би-би-си, эта ошибка в расшифровке выступления Макрона на сайте Кремля, однако, не была единственной. Журналисты сравнили оригинал выступления президента Франции и его перевод и выяснили, в частности, что из слов Макрона "пропали" упоминания о свободных выборах.

Так, отвечая на вопрос о протестах в Москве, Макрон сказал: "Мы вместе решили со многими другими [странами], что свободы самовыражения, мнений, собраний и свободного представительства на выборах должны уважаться нашими демократиями". На сайте же Кремля слова о свободе участия в выборах в перевод не попали, как и последующая реплика Макрона о том, что "многие обеспокоились и продолжают беспокоиться из-за арестов [людей в Москве] и из-за их способности участвовать в свободных выборах". В переводе речи французского президента говорится, что беспокойство вызывают "аресты и так далее, все те блокировки, которые были сделаны со стороны правовых органов". В исправленном переводе реплики Макрона о "жёлтых жилетах" также отсутствует фраза о том, что власти Франции ​выступают за то, чтобы они "свободно самовыражались на выборах, потому что это снижает конфликтность".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков возложил ответственность за неточности в переводе на переводчиков-синхронистов: "Речь идет о скрипте слов синхрониста. Такое случается".