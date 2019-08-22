С Байконура стартовала ракета "Союз" с роботом Фёдором на борту

С космодрома Байконур сегодня стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-14" . Она доставит на Международную космическую станцию первый российский андроидный механизм – робота Фёдора. Перед стартом он повторил фразу Юрия Гагарина "Поехали!".

Робот уже написал из космоса первый твит. Он сообщил Центру управления полётами данные о работе систем ракеты и другую техническую информацию.

На МКС Фёдор должен попасть утром 24 августа, когда транспортный корабль "Cоюз" пристыкуется к станции. На орбите человекоподобный механизм пробудет около 17 дней. С ним проведут ряд экспериментов. На Землю Фёдор вернётся 7 сентября.