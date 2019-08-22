В кузбасское село, где произошла драка с участием цыган, ввели ОМОН

В село Подгорное Кемеровской области, где произошла массовая драка, в том числе с участием цыган, ввели ОМОН и Росгвардию. Об этом сообщают ТАСС и "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Ранее Baza писала, что 20 августа в Подгорном компания местных жителей подралась с живущими в селе цыганами, которые якобы приставали к девушкам.При этом участники потасовки были в состоянии алкогольного опьянения, некотрые из них были ранее судимые. В результате два человека получили ножевые ранения. По данным "Интерфакса", их ударил ножом один из цыган. Он задержан. Такую же версию рассказала "Тайге. Инфо" местная жительница.

По данным издания Baza, после драки около ста человек пришли к дому, где живут цыгане, которые, чтобы избежать самосуда, вызвали полицию. Местные жители окружили дом и не расходятся уже вторые сутки.

Источник ТАСС уверяет, что конфликт был бытовым и не имел национальной подоплеки. В этом селе, по его словам, проживают не более 17 цыган при общем населении около 800 человек.

В приемной главы поселения Подгорное "Интерфаксу" сообщили, что в четверг будет организован народный сход.