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Грузинский журналист, оскорбивший Путина, приглашён на другой телеканал

Георгий Габуния

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Бывший генеральный директор оппозиционной телекомпании "Рустави-2" Ника Гварамия, уволенный со своего поста после возвращения телеканала прежнему владельцу, бизнесмену Кибару Халваши, сообщил о создании новой телекомпании "Главный канал".

Одним из первых для работы в новом медиаресурсе он пригласил бывшего ведущего программы Post Scriptum на канале "Рустави-2" Георгия Габунию, который известен тем, что незадолго до смены собственника канала в прямом эфире обругал нецензурными словами президента России Владимира Путина.

Георгий Габуния, как и руководитель информационных программ "Рустави-2" Нодар Меладзе во вторник уволены с телеканала, после чего телекомпанию в знак протеста покинули почти все журналисты информационно-политических и общественных программ.

Сейчас, впервые за 25 лет, в эфире "Рустави-2" не выходят новостные программы, в том числе главная информационная программа "Курьер".

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