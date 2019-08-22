Власти Москвы отклонили все заявки на акции 31 августа

Власти Москвы не согласовали заявки на шествие и митинг в центре российской столицы 31 августа. Об этом сообщила незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь, которая опубликовала у себя в Фейсбуке ответы московского департамента на три заявки. Отказ в альтернативной площадке для митинга выложил оппозиционер Дмитрий Гудков.

По мнению властей, шествия по Бульварному кольцу и по Тверской улице создадут помехи для пешеходов, транспорта и экстренных служб. В местах начала акций также якобы отсутствуют площадки для размещения 10 и 40 тысяч человек.

Согласовать митинг на 100 тысяч участников на проспекте Мира мэрия отказалась, также объяснив это решение помехами для транспортной и социальной инфраструктуры.

Отказ в согласовании митинга на такое же количество участников власти объяснили другим мероприятием, ранее запланированным в этом же месте.

Любовь Соболь подчеркнула, что организаторам акции, в числе которых Либертарианская партия, не предложили альтернативные площадки для проведения мероприятия. Ранее незарегистрированный кандидат в Мосгордуму и штаб Навального поддержали заявку на шествие по Бульварному кольцу. Они называют его "Шествием против политических репрессий".