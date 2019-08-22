Косовский парламент объявил о самороспуске

Парламент частично признанной Республики Косово объявил о самороспуске. Это позволит президенту Хашиму Тачи назначить всеобщие выборы после отставки премьер-министра Рамуша Харадиная. Выборы должны состояться в течение 45 дней.

Премьер подал в отставку 19 июля после получения повестки в Гаагский трибунал по военным преступлениям бойцов Армии освобождения Косова в конце 1990-х годов. Тогда погибли более 13 тысяч человек. Харадинай возглавлял штаб армии. Трибунал подозревает его в причастности к убийствам, пыткам и депортации мирного сербского населения с территории Косова. Свою вину Харадинай не признаёт. Гаагский трибунал уже дважды оправдывал косовского премьера – в 2008 и 2012 годах.

В 2008 году Косово в одностороннем порядке объявило о независимости от Сербии. Белград по-прежнему считает Косово одной из своих провинций. Независимость Косова от Сербии признают чуть более половины стран – членов ООН. Россия и Китай – постоянные члены ООН – независимость Косова не признали.