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Балтийский путь: 30 лет спустя. Эфир в 19.05

Живая цепь протеста, протянувшаяся от Вильнюса до Таллина, 1989 г.

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Двухмиллионная мирная акция протеста против советской диктатуры: уроки для Балтии и России

23 августа 1989 года, в 50-ю годовщину подписания пакта Молотова-Риббентропа, два миллиона жителей Латвии, Литвы и Эстонии выстроились в цепочку от Вильнюса до Таллина через Ригу. Люди держались за руки под песню "Пробуждается Балтия". Мирная массовая гражданская акция "Балтийский путь" внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная в истории живая цепь, занесена ЮНЕСКО в список мировой памяти.

Что значила работа Народных фронтов Латвии и Эстонии, литовского Саюдиса для борьбы с коммунистическим режимом? Чему учит современных людей политическая солидарность русских и балтийских демократических движений?

В студии: Максим Горюнов, философ, публицист;

Инга Видугирите-Пакене, атташе по культуре Литвы в России

на связи по скайпу Алекс Григорьевс, Рига, политолог, редактор русскоязычной газеты Народного фронта; Георгий Ефремов, Вильнюс, литератор, участник Балтийского пути; Александра Поливанова, Общество Мемориал.

Ведет программу Елена Фанайлова

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